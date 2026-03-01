10 Comments

Hace cinco años, recordaba, en este diario, el cuarenta aniversario del intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981 y manifestaba mi sospecha de que la participación del entonces Rey de España, fue, como mínimo, poco clara, a pesar de lo que se nos quiere hacer creer. El rosario de golferias fiscales, amorosas y quien sabe qué mas, que posteriormente se han ido conociendo, no es como para confiar en su integridad moral, ni en que, ante una alternativa reaccionaria a nuestra joven democracia, eligiera la opción correcta.
Pero la pregunta que hay que hacerse es qué pintaba el Rey en esa intentona de golpe militar, si es una figura simbólica pero sin poder ejecutivo directo. En el instante en que el Rey hubiera tenido el mas leve conocimiento de los planes de sus amigos Armada, Milans del Bosch, o quien quiera que interviniera en la planificación de la sustitución del Gobierno legalmente constituido, por otro a la medida de las fuerzas reaccionarias que se mantenían mas o menos camufladas en estamentos civiles y militares.
No fue el Rey quien salvo la Democracia, como algunos intentan hacernos creer, sino el sentido común y el respeto a la Constitución, de quienes, como el jefe de su Casa Real, el general Sabino Fernández Campo, supieron ver, cuando el golpe ya estaba en marcha, la irracionalidad de esa intentona. La cuestión es saber si alguien de su entorno había planteado a Juan Carlos I la posibilidad de sustituir a Adolfo Suárez, con quien no tenia ninguna afinidad, por un presidente militar, de su confianza, que se encargase de enderezar la deriva excesivamente democrática que, a juicio, de los golpistas, se estaba produciendo.
Parece que, a otro nivel mas personal, la opinión del cuñado de Juan Carlos, Constantino, ultimo rey de Grecia, pudo influir para que decidiera oponerse al golpe. Según se ha conocido por los papeles desclasificados, había militares implicados que se sintieron decepcionados por la actuación final de Juan Carlos y que eran partidarios de no haber contado con él para sus planes. De lo que se deduce que algo habían negociado con el monarca.
Se supone que la decisión de desclasificar en este momento los documentos del 23 F, buscaría una rentabilidad política para el Gobierno, que no se si se ha conseguido, pero ha quedado claro que son incompletos y que poco aportan para conocer el verdadero trasfondo del frustrado golpe y la identificación total de sus gestores.
Para lo único que parece haber servido es para que algunos, como Feijoo y Ayuso , con la torpeza política que les caracteriza, pretendan abrir un falso debate sobre la vuelta a España de Juan Carlos de Borbón, como si lo conocido por esos escasos e incompletos documentos le exoneraran de una implicación directa en la intentona golpista y como si ese fuera el motivo de su huida voluntaria a los Emiratos.
Para mi hay una cosa muy clara sobre la relación del “emérito” y España: su hijo, el rey Felipe VI, le ha retirado con absoluta claridad su confianza y le ha señalado las condiciones para su regreso oficial a España, e incluso ha renunciado a su posible herencia para no contaminar a la Institución monárquica. Que mas necesitamos., para borrarle de cualquier reconocimiento. Creo que es el momento de retirar su nombre de la avenida que se le dedicó en nuestra ciudad, cuando aun se desconocían sus variadas aficiones.
1 marzo, 2026
Es tan secillo como otro, que todos conocemos, que dijo en sede judicial, como poco más o menos: “solo me queda irme de España o pegarme un tiro”. No, hombre, no, ya se lo explicó la jueza claramente “no hace falta, pague usted sus impuestos” que cumpla la pena que tenga que cumplir y santas pascuas…
Ese lema tan castellano de “Nadie es más que nadie”, no abunda, y menos en los que se denominan tan “patriotas”.
2 marzo, 2026
¿Qué pinta un comunista, reliquia de lo peor del 36,en una sociedad democrática avanzada?
1 marzo, 2026
Demagogia barata. Especulaciones y mas especulaciones. Desclasifica Sánchez y no consigue enmarronar el asunto. Y usted acaba hablando de Feijoo y como no, de Ayuso.
Habría que estudiar los movimientos producidos en el Torreón de Lozoya la noche del 23F a ver si hay conexión…. jajaja
Hablar por hablar y así desviar la atención de lo que vemos enfrente.
1 marzo, 2026
Las cosas de Don Luis. En una Residencia podrá contar que estuvo escondido con un amigo el día del 23F, luchando contra el fascismo, ja, ja, ja. Habrá que poner una placa a Don Luis en su palacio recordando tal gesta. Cosas de los héroes. Mientras Don Juan Carlos, que no se escondió, ni huyó, consiguió para España el periodo de paz de 50 años, democracia y prosperidad en España más largo en más de 300 años de nuestro país. Gracias.
1 marzo, 2026
Se echa en falta en este artículo y en muchos reportajes un reconocimiento al papel de Manuel Gutiérrez Mellado teniente general que se enfrentó a pecho descubierto él solo a los golpistas armados.
Poco se habla de este valiente que en ese momento andaba ya cerca de los 70 años y le echo más narices que nadie.
Un papel menor pero también digno de elogio fue el de Carrillo y el de Adolfo Suárez que permanecieron sentados sin tirarse al suelo ante los disparos.
Dieron ejemplo los tres, especialmente el teniente general Gutiérrez Mellado. Un aplauso para él.
1 marzo, 2026
Totalmente de acuerdo con usted. Pero le recuerdo que Adolfo Suarez, tambien se levanto y mando cuadrarse a los amotinados.
Poco o nada se ha hecho por recordar lo que consiguieron, al margen de pretender escribir una nueva historia.
1 marzo, 2026
No recordaba lo de Suárez.
Gracias por el apunte Andrés.
1 marzo, 2026
Yo nací unos meses después de ese 23F, y siempre me han dicho y he oído que el Rey salvó la democracia. Pero nadie me dice por qué realmente, porque yo solo veo que se limitó a salir en TV.
Ese mismo Rey un poco antes metió la monarquía en la constitución con calzador, sin preguntar al pueblo qué modelo de gobierno quería. Y mucho después nos hemos dado cuenta de todo lo que ha hecho.
De salvador, nada, de una y otra manera hubiera seguido sentado en su trono.
1 marzo, 2026
Aunque naciera usted unos meses despues del 23 de febrero de 1981. Yoa tampoco habia nacido cuando nuestros ancestros pintaban en la Cueva de Altamira y algo he leido.
En este nuestro pais, hubo una votacion en la Cortes Franquistas que decidieron autoinmolarse y retirarse (Gracias a Adolfo Suarez y otros muchos mas).
Despues hubo un referendum donde se voto y creo recordar el 92 %, a favor. Unas Cortes Constituyentes, donde los Diputados fueron elegidos entre todos de aquella manera. Por ej Camilo Jose Cela, carrillo, La Pasionaria, etc.
Elaboraron una Constitución entre todos, se oto y se aprobo.
Mas tarde Elecciones al Congreso y Senado, con todos los partidos politicos sin ningun limite. Salio ganador Adolfo Suarez “UCD” etc.
Ya no hace falta ni leer, con la IA lo tiene usted facil.
1 marzo, 2026
Algunos, que no leen, viven de las mentiras que les cuentan a la gente iluminados que prefieren poner de tirano a Pablo Iglesias, La Yoli, Belarra, Txapote… En una República soviética, de esas, que matan mujeres por no llevar velo, que cuelgan de una grúa a un homosexual, como Irán, o practican genocidios colectivos de millones de personas, como Cuba o Venezuela.