10 Comments

Hace cinco años, recordaba, en este diario, el cuarenta aniversario del intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981 y manifestaba mi sospecha de que la participación del entonces Rey de España, fue, como mínimo, poco clara, a pesar de lo que se nos quiere hacer creer. El rosario de golferias fiscales, amorosas y quien sabe qué mas, que posteriormente se han ido conociendo, no es como para confiar en su integridad moral, ni en que, ante una alternativa reaccionaria a nuestra joven democracia, eligiera la opción correcta.

Pero la pregunta que hay que hacerse es qué pintaba el Rey en esa intentona de golpe militar, si es una figura simbólica pero sin poder ejecutivo directo. En el instante en que el Rey hubiera tenido el mas leve conocimiento de los planes de sus amigos Armada, Milans del Bosch, o quien quiera que interviniera en la planificación de la sustitución del Gobierno legalmente constituido, por otro a la medida de las fuerzas reaccionarias que se mantenían mas o menos camufladas en estamentos civiles y militares.

No fue el Rey quien salvo la Democracia, como algunos intentan hacernos creer, sino el sentido común y el respeto a la Constitución, de quienes, como el jefe de su Casa Real, el general Sabino Fernández Campo, supieron ver, cuando el golpe ya estaba en marcha, la irracionalidad de esa intentona. La cuestión es saber si alguien de su entorno había planteado a Juan Carlos I la posibilidad de sustituir a Adolfo Suárez, con quien no tenia ninguna afinidad, por un presidente militar, de su confianza, que se encargase de enderezar la deriva excesivamente democrática que, a juicio, de los golpistas, se estaba produciendo.

Parece que, a otro nivel mas personal, la opinión del cuñado de Juan Carlos, Constantino, ultimo rey de Grecia, pudo influir para que decidiera oponerse al golpe. Según se ha conocido por los papeles desclasificados, había militares implicados que se sintieron decepcionados por la actuación final de Juan Carlos y que eran partidarios de no haber contado con él para sus planes. De lo que se deduce que algo habían negociado con el monarca.

Se supone que la decisión de desclasificar en este momento los documentos del 23 F, buscaría una rentabilidad política para el Gobierno, que no se si se ha conseguido, pero ha quedado claro que son incompletos y que poco aportan para conocer el verdadero trasfondo del frustrado golpe y la identificación total de sus gestores.

Para lo único que parece haber servido es para que algunos, como Feijoo y Ayuso , con la torpeza política que les caracteriza, pretendan abrir un falso debate sobre la vuelta a España de Juan Carlos de Borbón, como si lo conocido por esos escasos e incompletos documentos le exoneraran de una implicación directa en la intentona golpista y como si ese fuera el motivo de su huida voluntaria a los Emiratos.

Para mi hay una cosa muy clara sobre la relación del “emérito” y España: su hijo, el rey Felipe VI, le ha retirado con absoluta claridad su confianza y le ha señalado las condiciones para su regreso oficial a España, e incluso ha renunciado a su posible herencia para no contaminar a la Institución monárquica. Que mas necesitamos., para borrarle de cualquier reconocimiento. Creo que es el momento de retirar su nombre de la avenida que se le dedicó en nuestra ciudad, cuando aun se desconocían sus variadas aficiones.