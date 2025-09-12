Vecinos de Cerezo de Abajo se movilizan para salvar su farmacia de las termitas

La farmacia de Cerezo de Abajo, un servicio considerado esencial para cientos de vecinos de la comarca, se encuentra en riesgo de cierre por el grave deterioro del local municipal en el que se ubica. La situación ha movilizado a más de 400 personas, que han firmado un manifiesto en defensa de la continuidad del establecimiento, clave para la atención a personas mayores, pacientes crónicos y vecinos sin transporte propio.

El inmueble, de propiedad municipal, arrastra desde hace más de una década problemas estructurales y una plaga de termitas nunca resuelta, lo que amenaza directamente la viabilidad del servicio. Pese a las reiteradas advertencias, las reparaciones necesarias no se han acometido, generando creciente preocupación entre la población.

Las más de 400 firmas han sido remitidas al Ayuntamiento, a la Diputación de Segovia y a la Junta de Castilla y León, solicitando apoyo técnico, económico y político para garantizar la continuidad de este recurso sanitario.

“Defender los servicios básicos en los pueblos es defender su futuro. Sin farmacia, sin escuela o sin médico, la España rural se vacía todavía más rápido”, advirtió el portavoz vecinal en el manifiesto.

Desde la plataforma vecinal se insiste en que el Ayuntamiento debe asumir con urgencia su responsabilidad en el mantenimiento del edificio y en que tanto las administraciones provinciales como autonómicas actúen antes de que la comarca quede privada de un servicio considerado indispensable.