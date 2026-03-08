Sobre las 5.30 de la madrugada del 7 de febrero se producía un accidente mortal en las carretera segovianos, en concreto en la SG-342, en el término municipal de Nava de la Asunción, cuando un vehículo colisionaba contra un muro. En el vehículo quedaron atrapadas varias personas, por lo que el 112 alertó a los bomberos de la Diputación de Segovia y de la Diputación de Valladolid, además de diversas ambulancias. Sobre el lugar se atendió a tres heridos, dos mujeres de 18 y 21 años, y un varón de 30, que fueron trasladados al Hospital de Segovia. Sobre el cuarto pasajero del vehículo, una mujer de 20 años, nada pudo hacerse y solo confirmar su muerte.

Este es el segundo accidente mortal en dos días en las carreteras segovianas tras el acaecido el 6 de marzo en un pinar de Cantalejo.

Accidentes por el pedrisco en Cuéllar

HA sido un día agitado en las carreteras. Sobre las 18:00 horas una fuerte tormenta de pedrisco generaba diversos accidentes en la A-601 a la altura de Cuéllar. Un turismo se salió de la vía volcando en el arcén, a consecuencia de lo cual se registraron dos menores y una mujer de 34 años heridos. En paralelo, en sentido Segovia, se registraba una colisión múlltiple con la participació de entre 7 y 8 vehículos con el resultado de 3 heridos más.

