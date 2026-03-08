Si le preguntamos a la IA si Sarah Santaolalla fue agredida, nos responde que hay denuncias públicas que así lo afirman, pero que el agresor lo niega. Vamos, que hay dos versiones. Si recolocamos la pregunta, la respuesta cambia, porque reformular ya se hace para confirmar. ¿Es Sarah una feminista valiente que denuncia actitudes fascistas? ¿Es Vito un periodista valiente que hace preguntas incómodas al poder? Te acaba confesando que sí, como Tim Robins en Mystic River, por no quedarse sola. Porque es más fácil vivir de un trauma en compañía que superarlo en soledad.

Lo mismo pasa con la Guerra de Irán. ¿Hay que bombardear Teherán? ¿Y a los therian? Pues la IA acude fiel como un perro y te acaba diciendo lo que quieras oír. Si le aprietas con la subida de precios, con la frontera de Marruecos, con quedarnos solos en Europa, pues dispara… ¿y qué dice el Consejo de Seguridad? Bueno, sonríe, como quien conoce bien la maldad de la soledad, porque eso ya no existe. Como el periodismo sin un partido detrás, como el activismo sin partido. Todo partido. Todo por la mitad. Todo detrás. Un muro construido a base de prejuicios de posverdad.

Así entendemos que un hombre se haya suicidado por creer tener un romance con la IA y que su muerte fuera un paso necesario para estar juntos. El chatbot recreó un estado alterado similar a la adicción al fentanilo, similar al amor. Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. A nadie te pareces desde que yo te amo. La soledad solo es hermosa cuando podemos compartirla. No tuvieron tiempo de llegar a la fase de la rutina. Te noto fría, como desconectada.

Lo contrario de la inteligencia artificial no es la falta de conocimiento, es el aislamiento del alma. No estoy seguro de esto, pero lo he pensado en una de estas noches sin dormir por un herpes zoster, que te dispara la cabeza como un misil hipersónico fattah. Estoy más seguro de que el peligro no es la ignorancia, el peligro es la soberbia de creer que se sabe, porque eso nos aísla y nos hace buscar otros soberbios que crean saber lo que nosotros. Naturalmente, esa necesidad es artificial, porque solo solos somos libres y no esclavos de las redes, las creencias y los memes. Solo la IA te hace compañía, solo la IA acepta tu supremacía.

Este domingo, 8M, habrá mujeres que se pongan un cabestrillo para apoyar a Santaolalla, que crean que es el futuro de la izquierda, que crean que Quiles es un brigadista de la noche de los cristales rotos. Otras pensarán que esto es la prueba periodística definitiva de que se existen las denuncias falsas, de los abusos del feminismo para tratar de arruinar la vida de los pobres hombres. Y los que pensamos que esta sobreactuación hace un flaco favor a la noble causa del feminismo y del periodismo, que estos personajes son forma sin fondo, “memazos” de móvil y reel de pensamiento vertical, pues nos quedamos solos. Y los que pensamos que la posición de Sánchez de apelar a la legalidad internacional y a la diplomacia es acertada, aunque dudemos de los motivos que le llevan a ello, pues nos quedamos solos, preguntándonos cuál es la posición de Feijóo y espantados de la de Abascal o la de Belarra. Solos, sin un therian que nos ladre, sin un bot que nos haga de compadre, sin un framing que nos encuadre. Como dijo Ortega y Gasset y ahora sabe Ortega Smith, solo en nuestra soledad somos nuestra verdad.