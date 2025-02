No llega la reacción de la Gimnástica Segoviana, que si a finales de 2024 luchaba por meterse en el cuadro de ascenso, este 2025 aún no conoce la victoria, en una crisis de resultados que le condena a la tercera posición por la cola, a cuatro puntos de la salvación. Queda aún margen para reaccionar pero las próximas citas son finales para un equipo que no encuentra el gol.

No lo encontró ante la poderosa Ponferradina, un mal equipo en el que fiar una recuperación, y menos cuando vienen mal dadas. Corría el minuto 30, como ambos equipos muy metidos en el encuentro, cuando Abel derribaba en el área al delantero local. Penalti y expulsión, que es algo así como la pena de muerte cuando falta una hora para la terminación. A mayor abundamiento, llegó el segundo en propia puerta, cuando una contra dejaba solo a Yeray ante Oliva, el local estrellaba su balón contra el poste pero el rebote impactaba en Astray, a la sazón incorporándose a la zaga a toda velocidad, y de ahí a la red. 2-0 al término de la primera mitad. Y si había algún plan de entrar en un partido decididamente a cara de perro, los locales lo frustraron con dos goles al poco de la reanudación. Tampoco tiene suerte la Segoviana.