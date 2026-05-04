Más de 1.000 bancos y papeleras para la provincia

La Fundación Caja Rural de Segovia ha aprobado la instalación de más de 1.000 bancos y papeleras en la provincia y prevé ampliar la iniciativa a la capital en los próximos meses. Hasta la fecha, el proyecto ha suministrado más de 300 bancos a 50 municipios segovianos, entre ellos Cantalejo, Riaza, Coca, Ayllón, Sepúlveda, El Espinar, La Granja, Cuéllar o Nava de la Asunción.

Los bancos han sido fabricados íntegramente en Segovia por la empresa MyParque, especializada en mobiliario urbano, lo que permite que el proyecto revierta también en el tejido empresarial local. La actuación se ha centrado en localidades donde la entidad tiene presencia a través de su red de 28 oficinas en la provincia.

El presidente de la Fundación, Ángel Luis Llorente, ha señalado que “con esta iniciativa queremos contribuir de manera tangible a mejorar el día a día de nuestros pueblos, haciendo sus espacios públicos más cómodos, accesibles y agradables para todos”. La Fundación prevé extender el plan de forma progresiva a nuevos municipios e incorporar la instalación de bancos en distintos puntos de la ciudad de Segovia y en instalaciones deportivas.