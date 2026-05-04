Cs denuncia la renuncia al parking disuasorio y exige cumplir en movilidad

El Grupo Municipal Ciudadanos ha denunciado que el equipo de gobierno de Mazarías haya consumado el abandono definitivo del proyecto de aparcamiento disuasorio, una sus las principales promesas electorales y que es clave para mejorar la movilidad en la ciudad.

La portavoz de la formación, Noemí Otero, ha lamentado que, con la modificación presupuestaria aprobada en el Pleno celebrado la pasada semana, “se borra de un plumazo” este proyecto estratégico, en un contexto en el que Segovia afronta un incremento progresivo del turismo y, con ello, mayores dificultades de tráfico y estacionamiento.

Otero ha subrayado que esta decisión supone un nuevo incumplimiento del equipo de gobierno: “Se consuma el adiós definitivo a un proyecto necesario para Segovia y que, además, formaba parte de los compromisos electorales del Partido Popular. Una promesa más que no van a cumplir, pese a que coincidíamos plenamente en el diagnóstico: la ciudad necesita un aparcamiento disuasorio que facilite la movilidad y reduzca la presión del tráfico en el centro”.

En este sentido, la edil ha insistido en que la implantación de este tipo de infraestructuras resulta fundamental para ordenar los flujos de visitantes y mejorar la calidad de vida de los vecinos: “Segovia no puede seguir dando la espalda a soluciones que otras ciudades ya han demostrado que funcionan. Apostar por un aparcamiento disuasorio es apostar por una movilidad más sostenible, más eficiente y más compatible con el auge turístico que estamos viviendo”.

Asimismo, Otero ha recordado que el gobierno del señor Mazarías tampoco ha cumplido con varios de los compromisos adquiridos en materia de movilidad dentro del acuerdo presupuestario firmado con Ciudadanos en 2025. Entre ellos, la contratación de una asistencia técnica para la elaboración del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

“Seguimos esperando que el gobierno municipal dé cumplimiento a este acuerdo y nos informe en qué punto está este asunto, que es clave para el futuro de la ciudad”, ha señalado Otero.

A este incumplimiento se suma la falta de ejecución de la mejora de la señalización vial comprometida también en el acuerdo suscrito el pasado ejercicio, que contemplaba una inversión de al menos 100.000 euros, incluyendo actuaciones para reforzar la visibilidad de los pasos de peatones en puntos peligrosos de la ciudad mediante iluminación LED.

“Ni hay aparcamiento disuasorio, ni hay nuevo plan de movilidad, ni se ha avanzado en mejorar la seguridad vial en puntos sensibles. Lo que vemos es un gobierno que incumple de manera sistemática los acuerdos alcanzados”, ha criticado la portavoz liberal.

Por último, Otero ha advertido de que el actual PMUS, pese a haber sido objeto de actualizaciones puntuales, “está claramente obsoleto y no responde a los retos actuales de la ciudad”, especialmente en un contexto de crecimiento turístico, cambios en los hábitos de movilidad y necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles. “Segovia merece una estrategia seria en materia de movilidad, con planificación, con inversiones y con cumplimiento de los compromisos adquiridos”, ha concluido.