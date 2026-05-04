La Marcha de Mujeres cumple 18 ediciones con homenaje a Titirimundi

Cerca de 1.700 personas han participado este domingo en la XVIII Marcha de Mujeres de Segovia, organizada por la asociación Amig@s de Segovia con motivo del Día de la Madre. Bajo el lema “Mujeres que aman”, el recorrido de cinco kilómetros ha partido a las 11.00 horas de la plaza Mayor —donde el alcalde José Mazarías dio el pistoletazo de salida— y ha atravesado el centro histórico pasando por el Alcázar hasta concluir en las plazas del Azoguejo y de Artillería. La amenaza de tormenta rebajó ligeramente la asistencia respecto a los 1.900 inscritos.

A los pies del Acueducto, los participantes formaron una libélula humana como homenaje a los 40 años de Titirimundi, una imagen captada desde el aire por el fotógrafo Julio Misis con la colaboración del artista Luis Moro. La marcha mantiene su marcado carácter solidario: lo recaudado con inscripciones y camisetas se destina a asociaciones sociales y sanitarias que en estas 18 ediciones han recibido un total de 177.000 euros. Al acto han asistido también la diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, y la concejala de Servicios Sociales, Azucena Suárez.