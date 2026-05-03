Recordando a Daoíz y Velarde

La Academia de Artillería conmemoró este sábado el histórico levantamiento del Dos de Mayo de 1808 con un acto solemne celebrado en la plaza de la Reina Victoria Eugenia del Real Alcázar de Segovia. La ceremonia, marcada por la tradición y el recuerdo a los capitanes Daoíz y Velarde, reunió a autoridades civiles y militares bajo la presidencia del teniente general Enrique Campo Loarte, actual director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

Durante el acto se llevó a cabo la imposición de condecoraciones al personal del centro, seguida de la entrega de los premios ‘Dos de Mayo’ y ‘Sargento Ciro Martínez’, que distinguen a los alumnos más destacados por su espíritu militar y rendimiento. En esta edición, los galardones recayeron en el alférez alumno Toro y el sargento alumno Hernández Quintero. La ceremonia contó también con la presencia de representantes institucionales como Francisco Vázquez y José Mazarías, entre otros cargos públicos.

El homenaje incluyó la tradicional lectura del elogio a los capitanes Daoíz y Velarde, así como una ofrenda floral en el monumento dedicado a estos héroes, obra del escultor Aniceto Marinas. El acto concluyó con la interpretación del himno de los artilleros y el desfile de la unidad de alumnos por las calles de Segovia, reafirmando el compromiso de la institución con la memoria histórica y los valores militares.