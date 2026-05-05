Posted By Redacción on 4, May, 2026
Alumnos y profesores del CEIP Domingo de Soto de Segovia celebraron el Día de Castilla y León con un paloteo en la plaza del Doctor Laguna, donde se ubica el centro. Los escolares interpretaron una versión de la Panadera al más puro estilo de Tabanera del Monte, una de las danzas más representativas del folclore segoviano, con la que disfrutaron de lo lindo en plena calle como forma de conmemorar la festividad autonómica.
Author: Redacción
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5 mayo, 2026
Magnífico profesor de música con el que los chavales van transitando por músicas cultas, Jazz, Swing, Rithm & Blues, populares, tradicionales… De calidad. Sin recorrer el camino fácil de sucumbir a lo que se vierte en radios y redes. Se trata de aprender, no de chapotear en un fango que ya conocen. Jugando y aprendiendo para localizar aquella que les enganche.
La música siempre es una buena opción.
Gracias Carlos.