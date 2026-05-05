Alumnos y profesores del CEIP Domingo de Soto de Segovia celebraron el Día de Castilla y León con un paloteo en la plaza del Doctor Laguna, donde se ubica el centro. Los escolares interpretaron una versión de la Panadera al más puro estilo de Tabanera del Monte, una de las danzas más representativas del folclore segoviano, con la que disfrutaron de lo lindo en plena calle como forma de conmemorar la festividad autonómica.

Author: Redacción Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia. Share This Post On Google

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