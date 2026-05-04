La última jornada del campeonato enfrentaba a la Gimnástica contra el Coruxo en Vigo, donde ambos se jugarían la entrada en el ‘play off’. En la primera parte, los dos equipos salieron con buen ritmo; el conjunto segoviano dispuso de una ocasión clara de Ivo, cuyo disparo se marchó rozando el palo. Sin embargo, en el minuto 15 el Coruxo se adelantó en el marcador con un gol de Cidre. La Sego lo intentó sin éxito y se fue al descanso con un resultado adverso.

Cabe destacar la actuación del portero Álex Postigo, que realizó hasta seis paradas de gran mérito a lo largo del partido. En la segunda parte, el Coruxo arrasó y superó con claridad al conjunto segoviano, que solo pudo maquillar el resultado con un tanto final de Fernando Llorente. El equipo se quedó a las puertas del ‘play off’ en la última jornada y, en general, una pésima segunda vuelta ha hecho que la ilusión de la afición caiga por los suelos.