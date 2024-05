12 Comments

La celebración de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro en Segovia se ha convertido en un corre, ve y dile que está dejando sin palabras a los vecinos de Segovia. A día de hoy, las ferias volverían a La Albuera… ni finalmente al Regimiento, ni al CIDE, ni al Centro de Transportes… sino a La Albuera…

Un recinto ferial en La Albuera que ya fue motivo de polémica en el año 2017, cuando se trasladó, también de manera temporal, todo el entramado de ferias, puestos ambulantes y food trucks. Clara Luquero, alcaldesa por entonces, fue la artífice no sin polémica. Los feriantes por entonces no lo vieron claro, y tampoco lo ven claro ahora.

Recordemos que durante muchos años se desarrolló la feria entre la Nueva Segovia y el Palo Mirasierra, ahora término del barrio Ciudad y Tierra. Una ubicación que, como todos sabemos, se ha ido llenando de edificios públicos, con una excelente Biblioteca Municipal, un parque de Bomberos que parece estar a medio terminar, y unos Juzgados que hasta hace bien poco lucían una selva muy frondosa en su entrada, entre otros. Las ferias en la Nueva Segovia hacían las delicias de todos los comerciantes y vecinos, pero esa época terminó. “Cualquier tiempo pasado fue mejor”, dicen.

La Albuera se convirtió a partir de 2017 en un juego de tronos por parte de los partidos políticos. Cierto es que los socialistas tampoco estaban muy a favor de mantener el recinto junto al campo municipal, pero tenían que ir con el órdago hasta el final. Eso sí, el PP y los feriantes ya se encargaron de recordar durante años que el recinto era de lo ‘peorcito‘ de España, incluso hubo amagos de boicot, eso sí, siempre con la boca pequeña.

Mazarías entró con ganas, lo tenía claro. El recinto debía desaparecer de su emplazamiento actual. El CIDE, su objetivo primario en su primer año de mandato. Otro escollo en el camino.

El Ayuntamiento estaba dispuesto a adecentar los espacios colindantes al CIDE para la realización de las ferias. Una zona alejada del vecindario, donde previsiblemente habilitarían zonas de aparcamiento y una ampliación de los autobuses urbanos para que la gente pudiera llegar hasta el lugar. Pero los militares dispararon al aire. La conocida base de Baterías, muy cercana al lugar, dispone de terrenos donde se realizaban, antaño, los entrenamientos de tiro. El ayuntamiento pidió permisos especiales a Defensa para que las ferias se puedan llevar a cabo allí. Un permiso del que ya dispone y que desarrollará, previsiblemente, durante este año 2024 para que las ferias marchen para el CIDE en 2025.

De momento, eso sí, un parche más… Mazarías quería trasladar la feria este años a los espacios del antiguo Regimiento. Un espacio, que tiene unas capacidades inmensas para cualquier tipo de evento. Un espacio que en primer lugar, la comunidad feriante dijo sí, pero donde dije digo, digo Diego, y finalmente va a ser que no. La película es que los feriantes al parecer no quieren dejar a ninguna “familia” fuera. O van todos o no va ninguno.

El alcalde aseguraba en sus declaraciones que los feriantes estaban de acuerdo con el recinto y con su traslado al regimiento, que les había parecido un espacio idóneo (y lo es), pero horas después, los propios feriantes dijeron que no, que preferían volver a La Albuera, que así las cosas no se hacen… ¿Cómo es posible que la negociación se dé por cerrada y crezcan estos enanos? O uno se precipita o el otro apuñaló por la espalda. No queda claro.

El caso final es que a mes y medio, las ferias siguen sin emplazamiento, ni uno ni otro, y la casa sin barrer. Una auténtica película “Tú a Boston, yo a California”, pero versión Segovia: “Tú a La Albuera, y yo al Regimiento”.