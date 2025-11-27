Recta final de la Muestra Provincial de Teatro en el Juan Bravo

Noviembre llega a su fin y la Muestra Provincial de Teatro se acerca también a su cierre con la penúltima semana de programación en el Teatro Juan Bravo, que verá pasar por su escenario a la Compañía Local-L mañana, jueves 27 de noviembre, a Mandala Teatro el viernes 28 y a Catarsis el domingo 30.

Con el Teatro lleno para recibir a las tres agrupaciones, los primeros en subir a las tablas del espacio cultural más importante de la provincia serán los componentes de la Compañía Local-L, formada por los profesores del colegio Claret, quienes han apostado para esta edición de la Muestra por Mihura y su ‘Melocotón en almíbar’. Dirigidos por Diego Mínguez Asenjo, los once intérpretes del grupo representarán la historia de cinco atracadores que, tras desvalijar una joyería en Burgos, se refugian en un piso alquilado en Madrid mientras planean su último golpe. La trama se desarrolla cuando uno de ellos enferma, y, ante la falta de enfermeras en el hospital, llega Sor María para cuidar al ladrón y revolucionar el piso.

Por lo que respecta a la tarde del viernes, ésta le pertenecerá al ‘Comando ilusión’ de Ana Isabel Mayo, veterana dramaturga, directora e intérprete de la Muestra. La propia Mayo, acompañada de Cristina Yusta, Mercedes Sáiz, Rosa Moreno y Rebeca Cervero darán vida a cuatro personas ancianas que, llenas de vida, crearán un comando para disfrutar de lo que les queda de vida y llevar sus planes hasta las últimas consecuencias.

Para terminar la semana, pero no la Muestra, ya que a ésta le quedará una última función, Catarsis pondrá el domingo sobre las tablas la obra ‘La infancia perpetua’, escrita, un año más por Luis Bartolomé Herrero y dirigida por Quike Sánchez. Con Alberto Sombría y la que ejerciera el pasado 4 de octubre de reina Isabel la Católica en la recreación de la proclamación, Cristina San Juan, como únicos intérpretes, la pieza explora el peso de los recuerdos, el abandono y la lucha por romper con el pasado. En ella, Tino y Mayte, los protagonistas, son dos hermanos adultos que se enfrentan a la desaparición de su padre de manera diferente; mientras él parece atrapado en un ciclo de obsesión, ella trata de recuperar el control de su vida.

Las entradas para las tres funciones están agotadas y, mientras las dos primeras darán inicio a las 20:30 horas, la de Catarsis comenzará a las 19:00 horas.