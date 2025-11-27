Segovia recibe el Premio Nacional de Turismo al Mejor Destino Cultural

Segovia ha sido reconocida con el Premio Nacional de Turismo al Mejor Destino Cultural en la edición 2025 de los Premios Nacionales de Turismo, promovidos por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET) en colaboración con Lassart Tourism.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha señalado que este reconocimiento llega en un año especialmente simbólico para la ciudad puesto que se cumple el 40 aniversario de la declaración de Segovia como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. “Qué mejor manera de celebrar estas cuatro décadas que recibiendo un premio que reconoce precisamente aquello que conforma el patrimonio en su sentido más amplio: su legado histórico, su riqueza monumental y, por supuesto, su cultura”.

El alcalde ha destacado asimismo que este premio es también un homenaje a los segovianos y segovianas, “verdaderos impulsores y protagonistas de las numerosas actividades que se organizan en la ciudad, y primeros destinatarios de esta programación cultural intensa, variada y de calidad”.

Este galardón, uno de los más destacados del sector, reconoce la extraordinaria riqueza patrimonial de Segovia y su capacidad para preservar, impulsar y compartir con visitantes de todo el mundo un legado histórico y monumental único. El jurado ha valorado especialmente la manera en que la ciudad ha sabido conjugar la conservación de su patrimonio con una gestión turística sostenible y de calidad, convirtiendo cada visita en una experiencia memorable.

Segovia se consolida así como un destino cultural de referencia, gracias a la singularidad de su conjunto monumental, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y al valor universal excepcional de iconos como el Acueducto Romano, el Alcázar y la Catedral. La ciudad ha demostrado una ejemplar capacidad para mantener vivo su patrimonio histórico, integrándolo de forma armónica en la vida contemporánea y convirtiéndolo en un motor de desarrollo económico y social.

Según ha subrayado el jurado, la gestión cultural y turística de Segovia destaca por su equilibrio entre la atracción de visitantes y el respeto por la identidad local, la calidad de vida de sus residentes y la conservación del legado histórico para las generaciones futuras. Su oferta cultural complementaria —que incluye museos, eventos, gastronomía tradicional y una agenda cultural dinámica— enriquece la experiencia del visitante y posiciona a la ciudad como uno de los principales referentes del turismo cultural en España.

Por todo ello —su patrimonio excepcional, su compromiso con la conservación y la sostenibilidad, su capacidad para generar experiencias auténticas y su contribución al prestigio del turismo cultural español— “Segovia representa plenamente los valores que este galardón pretende reconocer”, tal y como ha asegurado el presidente del jurado, Ricardo Megías Morales

El jurado de esta edición de los Premios Nacionales de Turismo ha estado compuesto por nueve periodistas de acreditada reputación, todos ellos miembros destacados de FEPET con una amplia y reconocida trayectoria profesional en el ámbito del periodismo y en el sector turístico.