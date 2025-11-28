La Junta de Personal Docente de Segovia ha denunciado públicamente la “grave situación” que atraviesan los servicios administrativos de los centros educativos de la provincia y de la Dirección Provincial de Educación, donde la falta de personal ha generado un escenario que califican de “caos organizativo”. La protesta se ha hecho coincidir con las movilizaciones convocadas este jueves en varias provincias de Castilla y León para reclamar soluciones urgentes a un problema que, según sostienen, es común a todo el territorio autonómico.

En el comunicado, la Junta de Personal explica que la escasez de personal administrativo es una situación “endémica y sistémica”, que afecta tanto a la sede provincial como a institutos, centros de Infantil y Primaria, centros integrados de FP, educación de adultos y centros de educación especial. La organización recuerda que el problema se ha agravado después de que en 2024 se redujeran puestos de trabajo tras la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Según los representantes sindicales, la plantilla actual soporta una “sobrecarga” que está generando problemas de salud entre trabajadores y trabajadoras, al tiempo que dificulta la gestión de trámites esenciales como contratación, nóminas, certificaciones, becas, expedientes de alumnado o procesos de admisión. La falta de refuerzos, aseguran, obliga a que los equipos directivos asuman tareas administrativas añadidas que se superponen a su función docente.

La Junta de Personal incide en que esta situación está afectando también a procedimientos clave del calendario educativo, como la preinscripción y matriculación en ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, la gestión del programa Releo+, el servicio de comedores escolares o la documentación relacionada con la EBAU.

Los representantes sindicales estiman que el déficit de personal administrativo en la Dirección Provincial y en los centros educativos ronda actualmente el 20%, y podría alcanzar el 25% a final de año si no se incorporan refuerzos. “Nuestra provincia se merece que se le dote de personal suficiente, con similar volumen de trabajo al de otras direcciones provinciales”, señalan.

La concentración se ha celebrado este jueves 27 de noviembre a las 12.00 horas en Segovia y de forma simultánea en Soria, Palencia y León. En Burgos tuvo lugar la semana pasada y en el resto de provincias está previsto que se convoquen en fechas próximas.

La organización reclama a la Consejería de la Presidencia y a la Dirección General de la Función Pública que revisen la Relación de Puestos de Trabajo de Educación en toda Castilla y León, que se cubran todas las vacantes y que se dote tanto a la Dirección Provincial como a los centros educativos del personal necesario “para poder desarrollar el trabajo en todos los sectores con los medios y la dignidad suficientes”.