Es un problema recurrente en el transporte del alumnado. Técnicamente, el transporte gratuito a centros públicos solo se presta en las etapas de Enseñanza Obligatoria, hasta los 16 años. La FP Media y Superior, así como el bachillerato carecen de transporte gratuito. En algunas líneas, si sobran plazas, se hace la vista gorda y se deja entrar a los bachilleres y afines. En otras, la gratuidad del transporte metropolitano, en las líneas encomendadas a la Junta, ha permitido superar la cuestión, aunque se evidencian problemas de saturación en líneas como las de Palazuelos, con alumnos que no entran en el autobús de línea de la hora de entrada, que va hasta los topes, y se quedan en la parada.

Pero a El Espinar, cuya línea a Segovia depende del Gobierno y es por tanto de pago, no ha llegado la gratuidad al tiempo que la saturación de la escasísima oferta educativa de FP y secundaria (solo hay un instituto y está lleno hasta los topes), hace que cada años sean más los chavales espinariegos que estudian fuera de la localidad. Y muchos, los que lo hacen en Segovia, viajaban en el transporte gratuito de educación de los de las FP Básica, a partir de la benevolencia del conductor. Viajaban, en pretérito, porque desde el inicio del curso ya no hay vidilla para ellos. Tienen que pagar. De hecho, son los únicos de la provincia obligados a pagar por ir a estudiar.

El grupo municipal de IU El Espinar ha denunciado la situación que están sufriendo en los últimos días los estudiantes de bachillerato, grados medios y superiores que se tienen que desplazar de El Espinar a Segovia. “Es indignante”, señala Jacobo Peña, concejal de IU El Espinar. “Hace tiempo que se venía viendo la saturación del servicio por el aumento de estudiantes de ciclos formativos y bachillerato que tienen que desplazarse a Segovia. Pero desde que comenzó este curso escolar, el problema se ha agravado, con estudiantes sin plaza y quedándose sin transporte para ir a estudiar”. Peña destaca que “tampoco pueden beneficiarse del programa Buscyl, aprobado este año. El proyecto autonómico permite viajar gratis en autobuses metropolitanos e interurbanos por toda la comunidad, pero el de El Espinar, al venir de Madrid, es intercomunitario, por lo que no entra en el proyecto. Casi ha finalizado el primer trimestre, y la Junta aún no ha puesto una solución. Solo hay parches”.