A partir de hoy viernes 28 noviembre, la parada de taxis situada hasta ahora en la plaza Mayor pasará a ubicarse en la plaza Doctor Laguna, junto a Confecciones Díez.

La decisión, consultada con los profesionales del gremio, se ha adoptado tras detectarse dificultades para la salida de los vehículos desde la ubicación anterior, especialmente en momentos de gran afluencia de personas. Además, el elevado número de actos y eventos que se celebran de forma habitual en la plaza Mayor hacía que, en numerosas ocasiones, los taxis no pudieran acceder a su parada. La nueva localización ofrece un espacio fijo y estable, donde los usuarios podrán coger un taxi sin que el servicio se vea afectado por la creciente programación de actividades o el elevado número de personas en la plaza Mayor.

Con este traslado se mejora notablemente el acceso, se facilita la movilidad de los taxistas y se refuerzan las condiciones de seguridad, tanto para profesionales como para usuarios.