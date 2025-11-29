Pruebas piloto para una limpieza viaria de última generación

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental y en colaboración con FCC Medio Ambiente, está llevando a cabo pruebas con nuevos equipos de limpieza viaria con el fin de mejorar la prestación del servicio y avanzar hacia un servicio público más moderno, eficaz y respetuoso con el patrimonio urbano.

Durante los últimos días se han evaluado dos máquinas con tecnología avanzada que podrían incorporarse al servicio municipal.

Por un lado, se ha testado una fregadora de suelos diésel Euro 6, equipada con un sistema capaz de lavar, enjabonar, fregar y recoger el agua para su posterior reutilización. Este equipo puede operar tanto en zonas asfaltadas como en áreas pavimentadas —plazas, aceras y espacios de gran tránsito— dejando la superficie limpia, seca y sin restos de agua sucia. La máquina ofrece una autonomía de hasta tres horas con agua limpia, ampliable gracias a su sistema de reciclaje de agua, así como un ancho de trabajo superior a los dos metros.

Asimismo, se está probando una barredora eléctrica de hombre a pie, diseñada para aumentar el rendimiento del personal y garantizar una limpieza más eficiente y sostenible. Su tamaño compacto y su funcionamiento silencioso la hacen especialmente adecuada para calles estrechas y zonas con alta afluencia de peatones. Cuenta con una batería de gran capacidad que permite operar durante toda una jornada y con un dispositivo de agua a presión para actuar sobre pequeñas manchas.

Estas pruebas resultan fundamentales para analizar cómo se comportan los equipos en un entorno tan singular como Segovia, con un trazado histórico, calles estrechas y espacios emblemáticos que requieren soluciones específicas.

La mejora de la limpieza viaria es una prioridad absoluta, y estas pruebas son un paso más en el compromiso con la optimización de los servicios municipales. “Trabajamos cada día para ofrecer a los segovianos una ciudad más limpia, cuidada y preparada para los retos del futuro”.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Segovia continúa apostando por la innovación y la mejora continua del servicio, reforzando su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia y la protección del patrimonio histórico.