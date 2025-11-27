Navidad en Segovia: Programa Oficial de Actividades

El alcalde de Segovia, José Mazarías, y el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, han presentado la programación del Ayuntamiento de Segovia para las próximas semanas; una cuidada, completa y variada oferta de actividades para todos los públicos, en especial para los más pequeños, para disfrutar en familia, donde no va a faltar la música, los concursos, la magia, el tradicional belén, las actividades deportivas o las luces de Navidad.

“Navidad, ilusión por compartir” es el lema elegido este año para las fiestas navideñas y el eje sobre el que la ilustradora Ana Jarén ha creado el cartel anunciador. En él, los tres Reyes Magos ocupan un papel protagonista, ya que representan a la perfección la ilusión y son, según ha señalado la autora, “uno de los aspectos más bonitos de la Navidad”. El diseño incorpora además elementos emblemáticos como el Acueducto y el ponche segoviano. Todo ello da forma a una escena entrañable que busca conectar con quienes contemplan el cartel, tal y como ha explicado Jarén.

La programación incluye más de un centenar de actividades que comenzarán el 3 de diciembre con la inauguración del Belén Navideño en la Alhóndiga, a las 12.00 horas, elaborado por la Asociación Belenista Castellana “Valladolid”. El viernes, 5 de diciembre, a las 19.00 horas, se encenderán las luces del Pórtico de la Navidad, en la avenida del Acueducto, con un diseño renovado y con alusiones a elementos propios de Segovia de la época navideña; no faltará la actuación de la Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza de Segovia “Agapito Marazuela”.

Música por Navidad

Ese año el festival “SegoJazz” que se celebra en la Cárcel-Centro de Creación, se suma a la programación navideña con una edición especial “Christmas Edition” con grupos de primera línea.

El ciclo de corales “Voces blancas”, llegará a los barrios con actuaciones en iglesias y plazas a cargo de diferentes corales y formaciones como Ágora, Coralia Artis, Tutto Voce, la Ronda Segoviana, Voces de Castilla, Audite, el coro En Femenino Plural o la coral Amadeus.

El tradicional certamen de Villancicos “Ciudad de Segovia”, se celebrará el miércoles 17 de diciembre en la iglesia de San Frutos. Habrá pasacalles musicales con la Ronda Segoviana, la Unión Musical, o la Agrupación Navideña de Músicos Cofrades Segovianos. La Escolanía actuará en la Catedral el domingo 21 de diciembre

El concierto de Año Nuevo de la Sociedad Filarmónica de Segovia, en el Teatro Juan Bravo, será los días 2 y 3 de enero. Habrá un concierto solidario con la coral Ágora y Camerata clásica TMC el 29 de diciembre en la Academia de Artillería; y el concierto de Reyes Magos, a cargo de la Unión Musical segoviana, acompañada por el grupo SeGospel, se celebrará el 6 de enero en la iglesia de San Frutos.

Navidades con magia e ilusión

La magia volverá a ser protagonista de esta Navidad. Habrá magia en los barrios, incluidos los incorporados; la ilusión llegará también a las residencias de mayores, en concreto a la Residencia asistida y la Residencia Mixta y al centro penitenciario de Torredondo. La sala Julio Michel y la sala Expresa también volverán a ser el escenario de los espectáculos de diferentes magos y no faltará la exposición en la que se hará un recorrido por 100 años de magia.

Tardebuena, carrera del Pavo y “San Silvestre”

El día 24 de diciembre tendrá lugar la Tardebuena. A partir de las 15.00 horas, en la plaza Mayor se sucederán las actuaciones con varios djs. Al día siguiente, 25 de diciembre, se celebrará la tradicional Carrera del Pavo, para bicicletas sin cadena, organizada por el club ciclista 53×13, que cumple este año su 90 edición. Y el 31 de diciembre, los segovianos podrán participar en la tradicional carrera “San Silvestre”, organizada por el Club Joaquín Blume.

Además, el programa de Navidad incluye numerosas actividades deportivas. La instalación cubierta “Orgullo Segoviano” acogerá el torneo de Navidad de Deportes Autóctonos; en las diferentes instalaciones municipales habrá varios campeonatos de diversas disciplinas deportivas, una exhibición de Gimnasia Rítmica, un torneo de Minivoley de Navidad, baloncesto, ciclismo, bádminton, la III Marcha Navideña organizada por el Club Atletismo Segovia, una gymkana infantil de ciclismo y la décima edición de la fiesta del balonmano, entre otras.

Mercado de Navidad

El viernes 5 de diciembre, abrirá sus puertas el Mercado de Navidad, en la plaza de Medina del Campo y la plaza Mayor. Además de los puestos, incluye pasacalles, actividades y atracciones infantiles, un carrusel de la Navidad y un tren navideño. El Heraldo Real recogerá las cartas de los más pequeños en el mercado navideño los días 2, 3 y 4 de enero y para los que dejan sus peticiones para última hora, el 5 de enero por la mañana.

El tradicional mercadillo solidario en el barrio de San Lorenzo, organizado por la asociación de vecinos “La Parrilla”, el sábado 13 de diciembre, presentaciones de libros y actuaciones de teatro en la Cárcel Centro de Creación, completan un variado programa para disfrutar de estas Navidades en las que no faltará la tradicional Cabalgata de Reyes, la tarde del 5 de enero.