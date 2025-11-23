La sinfónica de Segovia abre en Ávila los conciertos de las Ciudades Patrimonio

El 6 de diciembre comienza en Ávila la conmemoración del 40 aniversario de la declaración como ciudades Patrimonio de la Humanidad de Ávila, Segovia y Santiago de Compostela. Para la ocasión protagonismo de la Escolanía y Sinfónica de Segovia con concierto, para la ocasión El misterioso caso del asesinato del tosedor de conciertos (Gamberrada sinfónico-policíaca en un acto), curiosa pieza, rebosante de humor negro, se cuenta la historia de una persona que se dedicaba a arruinar los conciertos de música clásica a base de toses. La trama está basada en el libro Los cafés de la orquesta, con la que su autor, Enrique García Revilla, recibió el segundo premio internacional de narrativa “Fray Luis de León” y que ha sido adaptada por Alberto Sagredo. La sinfonía número 40 de Mozart, entre otras partituras, nos hará conocer los motivos que el tosedor tenía para evitar que la música verdadera pudiese cobrar vida en el auditorio y, sobre todo, nos llevará a dilucidar las causas y la identidad del autor del…asesinato del tosedor de conciertos.