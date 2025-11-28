El Pleno del Ayuntamiento de Segovia, correspondiente al mes de noviembre, ha aprobado la totalidad de los dictámenes presentados por el equipo de Gobierno. Entre los asuntos más relevantes figuraba la aprobación del acuerdo con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, reafirmando así el compromiso firme del Ayuntamiento con la igualdad y con la erradicación total de cualquier forma de violencia machista. El texto ha recibido el respaldo del PP, PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos, mientras que el grupo municipal Vox ha votado en contra

Durante la sesión plenaria, se ha dado luz verde – con los votos favorables del PP y la abstención del resto de grupos políticos- a la ampliación del porcentaje de gasto plurianual para la ejecución de las obras de rehabilitación de la iglesia de San Nicolás que permitirán adaptarla como punto informativo del Románico Segoviano. Con un resultado similar, el pleno ha aprobado el levantamiento de reparo suspensivo relativo a la factura de adquisición del módulo portátil de 14 baños, dotado de conexión a la red eléctrica, aguas limpias y alcantarillado, así como el reconocimiento extrajudicial de crédito y la cuenta general del ejercicio 2024.

Mociones

Finalizada la parte resolutiva de la sesión, el Pleno ha debatido las mociones presentadas por los distintos grupos políticos. Ha sido aprobada la propuesta defendida por IU para solicitar la puesta en marcha de medidas contra el acoso escolar. El resto de mociones – destinar la tasa de autobuses turísticos a vivienda asequible, apoyo a los negocios afectados por las obras de renaturalización de cuatro plazas de Nueva Segovia y la propuesta sobre el Plan de Gestión de la Ciudad Vieja y su Acueducto – han sido rechazadas.

Nueva concejala

La sesión ha comenzado con la toma de posesión de Berta Miguelañez Arribas como nueva concejala del Ayuntamiento de Segovia, tras prestar juramento y aceptar su acta. La nueva concejala ha recibido la bienvenida institucional del alcalde de Segovia, José Mazarías y del resto de grupos que integran la corporación municipal.

A partir de este momento, Berta Miguelañez pasa a formar parte del Grupo Municipal Popular, asumiendo plenamente las funciones y responsabilidad derivadas de su nuevo puesto.