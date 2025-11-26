La Guardia Civil de Segovia, en el marco de la Operación BATTERIE-GARAGE, ha procedido a la detención de dos hombres y a la investigación de un tercero, con edades comprendidas entre los 25 y los 27 años, residentes en la provincia de Segovia, como presuntos autores de un total de 28 ilícitos penales cometidos en explotaciones agrícolas, talleres mecánicos y empresas vinculadas al sector agroganadero.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia presentada en agosto de 2024 por un robo con fuerza perpetrado en una nave ganadera de la localidad de Valseca, donde se sustrajeron efectos valorados en 2.500 euros. Posteriormente se tuvo conocimiento de otro hecho similar en la misma localidad, en el que fueron sustraídas baterías de vehículos agrícolas.

Durante los primeros meses de 2025 se produjo una escalada delictiva, extendiéndose los robos a talleres mecánicos y empresas de la provincia y de provincias limítrofes, llegando incluso a sustraer dos tractores, uno en Fuentesoto (Segovia) y otro en Bercial de Zapardiel (Ávila). Posteriormente uno de ellos había sido vendido a través de plataformas en línea, falsificando las placas de matrícula para ocultar su origen ilícito.

Se constató que el grupo actuaba de forma reiterada sobre objetivos similares y principalmente en horario nocturno, lo que evidenciaba un conocimiento especializado del entorno agrícola y ganadero. Accedían a talleres y explotaciones mediante la fuerza, sustrayendo diversos efectos de valor y causando daños significativos en las instalaciones, con el propósito de dificultar la posterior labor investigadora. El valor de los efectos sustraídos se estimó en 17.000 euros, cifra a la que se añaden tanto los beneficios obtenidos con la venta fraudulenta de los tractores como los daños ocasionados durante la comisión de los hechos.

La investigación concluyó gracias a la coordinación de los tres Equipos ROCA de la provincia de Segovia —Segovia, Cuéllar y Sepúlveda—, cuya actuación conjunta permitió unificar líneas de trabajo y esclarecer una veintena de robos con fuerza, además de varios delitos asociados: dos sustracciones de vehículos, un hurto, daños, una estafa, la falsificación de placas de matrícula y dos simulaciones de delito.

Los dos tractores robados fueron localizados y devueltos a sus propietarios, y las diligencias resultantes se remitieron al Tribunal de Instancia nº 1 de Sepúlveda.