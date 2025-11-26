Ya está abierto el segundo plazo para la adquisición de tarjetas asociadas a la campaña Impulsa Comercio Segovia puesta en marcha por al Ayuntamiento de la capital y gestionada por la Cámara de Comercio de Segovia, que permitirá a cada ciudadano mayor de edad empadronado en el municipio de Segovia la adquisición de hasta dos tarjetas más (tres en total en el caso de no haber adquirido una anteriormente).

El primer plazo concluyó con la venta de aproximadamente 7.000 de las 11.860 tarjetas que contempla la campaña (la totalidad de las 1.500 físicas y 5.500 virtuales).

Tras la comprobación del stock y la reactivación del proceso de compra, a las 16 horas de ayer se inició la venta en esta segunda etapa y en apenas 8 horas se adquirieron 800 tarjetas, por lo que es previsible que se agoten antes de que concluya el periodo de compras, que finaliza el 7 de diciembre.

La compra de tarjetas se habilitará hasta fin de existencias y solo se pueden solicitar virtuales o digitales, ya que las físicas se acabaron en la primera semana.

Requisitos técnicos

Es importante subrayar que, para poder utilizar las tarjetas virtuales, es necesario que los ciudadanos comprueben previamente que cumplen los requisitos para poder utilizarlas y que vienen recogidos en las bases (visibles en la propia web y que deben ser aceptadas a la hora de solicitar la tarjeta). Básicamente: tener la app Apple Wallet o Google Wallet y teléfonos compatibles con NFC.

Más de 200 comercios

El funcionamiento es el mismo que las físicas: las tarjetas serán de 50 euros, aportando el ciudadano 25 euros y el Ayuntamiento otros 25.

El periodo de compras comenzó el 10 de noviembre y finalizará el 7 de diciembre. Una vez finalizada la campaña, en el caso de no haber gastado la totalidad del saldo no se devolverá el dinero, por lo que se invita a los ciudadanos a que realicen las compras dentro de ese periodo.

El listado y mapa de los más de 200 comercios adheridos está disponible en la web del programa, y se podrán consultar por ubicación, por nombre comercial y por categoría (hay 21 categorías según la actividad principal del establecimiento).

Para solicitar información, el horario de la Cámara de Comercio es de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30 horas y el mail impulsacomercio@ camaradesegovia.es