Marqués del Arco cortada al tráfico hasta el 3 de diciembre

La empresa Nedgia Castilla y León comenzará mañana jueves los trabajos destinados a la realización de una acometida de gas para un edificio situado en la calle Marqués del Arco. Por este motivo, una vez finalizado el horario destinado a las labores de carga y descarga, se procederá al corte de tráfico en el tramo de esta vía comprendido entre la plaza Mayor y la calle Doctor Castelo.

La circulación permanecerá restringida hasta el 3 de diciembre, y el corte será efectivo entre las 8:00 y las 18:00 horas, coincidiendo con el horario de trabajo de los operarios. Durante ese tiempo, solo se permitirá el acceso a vehículos de emergencia.

Por otra parte, los residentes y vehículos autorizados que necesiten acceder a la calle Daoíz deberán hacerlo a través de la calle Martínez Campos, continuando posteriormente por San Geroteo, Refitolería y Doctor Castelo.

Afecciones al transporte público

Con motivo de este corte de tráfico, la línea 10 de transporte urbano verá modificado su itinerario habitual. Se suprimen las paradas de plaza Mayor, plaza de la Merced y Alcázar.

Durante el tiempo en el que permanezca esta calle cortada al tráfico, la línea no accederá a la plaza Mayor. La cabecera provisional será la parada de Colón, retomando su recorrido habitual en la zona de Misericordia. El autobús circulará por las siguientes calles: San Facundo, San Nicolás, San Quirce, Yza Gidelli y Doctor Velasco.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y usuarios antes las molestias que puedan ocasionar estas actuaciones, necesarias para mejorar la red de abastecimiento y garantizar un mejor servicio.