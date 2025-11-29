Berta Miguelañez ha tomado posesión esta mañana como concejal del Ayuntamiento de Segovia tras prestar juramento y aceptar su acta al inicio de la sesión plenaria. Desde este momento pasa a integrarse en el Grupo Municipal Popular, asumiendo las funciones y responsabilidades propias del cargo. La nueva edil ha recibido la bienvenida institucional del alcalde, José Mazarías, y del resto de grupos municipales.

Miguelañez, nacida el 24 de febrero de 1977, está casada y es madre de dos hijos. Es licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Burgos, donde también cursó el primer ciclo de Ciencias Químicas. Entre 2002 y 2003 realizó una tesina en The Royal Agricultural and Veterinary University (Copenhague).

Cuenta además con el Máster de Aptitud Pedagógica por la Universidad Complutense de Madrid, un máster en auditorías y gestión sanitaria en la industria alimentaria por la Universidad de León y un máster en gestión de la seguridad alimentaria por la Universidad de La Rioja.

En el ámbito profesional, entre 2019 y 2025 ha ejercido como docente de Formación Profesional en las ramas de Industrias Alimentarias en el CIFP Felipe VI de Segovia y de Hostelería y Turismo en centros de Valladolid, Segovia y Zamora. Con anterioridad, entre 2004 y 2009, trabajó como regional sales manager para la zona Noroeste y especialista en microbiología en la empresa multinacional Foss SS, dedicada al sector alimentario.

La sesión plenaria ha dejado la primera imagen de Miguelañez como miembro de la corporación municipal, incorporándose ya a la actividad del Grupo Popular.