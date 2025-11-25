Entrerríos, Tania Lamarca y Fernando Sanz comparten sus vivencias hoy en Segovia

La Casa de la Lectura acoge mañana martes, entre las 11.00 y las 13.00 horas, una nueva Experiencia FID bajo el título “Camino a la excelencia: Valores que forjan campeones”. En el marco de la designación de Segovia como Ciudad Europea del Deporte 2025, tres grandes figuras del deporte —el exfutbolista Fernando Sanz Durán, la campeona olímpica de gimnasia rítmica Tania Lamarca y el exjugador internacional de balonmano Raúl Entrerríos— compartirán vivencias, aprendizajes y consejos con estudiantes de ESO y Bachillerato.

El Ayuntamiento de Segovia, a través del IMD y en colaboración con el Foro Internacional del Deporte, impulsa esta iniciativa como herramienta educativa orientada a transmitir valores como el esfuerzo, el respeto, la superación, el compañerismo y la igualdad. La Experiencia FID se integra además en el programa Segovia Ciudad Europea del Deporte 2025, reforzando el compromiso municipal con la promoción de la actividad física, los hábitos saludables y el deporte como vehículo de inclusión y formación integral.

Encuentro Escolar con Federaciones Deportivas

De manera paralela, en el pabellón “Pedro Delgado”, se celebrará también mañana, 25 de noviembre, entre las 10.00 horas y las 13.30 horas, un encuentro escolar con Federaciones Deportivas en el que participarán más de 1.000 escolares de primaria y secundaria procedentes de diez centros educativos de la capital y del CIEP Arcipreste de Hita de El Espinar, como colegio invitado. Durante la jornada, los escolares podrán disfrutar de diversas disciplinas deportivas en un ambiente de convivencia que pone el acento en los principales valores del deporte: el respeto, la cooperación, la inclusión, el juego limpio y la superación personal. Además, potencia el vínculo que se genera a lo largo del año entre todos los escolares que disfrutan de la actividad física en los programas de deporte escolar.