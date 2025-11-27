El Ayuntamiento instalará depósitos de sal en los barrios incorporados y en Revenga

El Ayuntamiento de Segovia iniciará el 1 de diciembre el reparto de productos fundentes para particulares y comunidades, una campaña que se prolongará hasta el 21 de diciembre y cuyo objetivo es facilitar el material necesario para hacer frente a posibles nevadas, reduciendo entre todos sus efectos.

Como novedad, el Área de Sostenibilidad Ambiental instalará pequeños depósitos de sal —almacenados durante años en desuso en el punto limpio de El Peñigoso— en los barrios incorporados y en la entidad local menor de Revenga. De este modo, los vecinos podrán recoger directamente la sal en estos puntos y los alguaciles dispondrán de material fundente de forma rápida en caso de necesidad.

Estos contenedores se ubicarán junto a los centros cívicos, consultorios y colegios de Hontoria, Zamarramala, Fuentemilanos, Madrona y Revenga, en la calle Real de Perogordo y en la plaza de la Constitución de Torredondo.

Dentro de la campaña habitual, se entregarán gratuitamente sacos de 25 kilos de sal a asociaciones y comunidades de vecinos, centros educativos, mercados y galerías de alimentación, organismos oficiales, empresas, comercios, industrias y cualquier entidad que lo solicite.

La entrega se realizará exclusivamente en el Punto Limpio de El Peñigoso (camino de San Juan s/n, Zamarramala) y en el Punto Limpio de El Vallejuelo (calle Guadarrama, 64, Vial Interpolígonos). El horario será de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas, y de 8.00 a 15.00 horas los domingos y festivos. En caso de necesitar reposiciones, podrán recogerse de lunes a sábado de 8:30 a 19.30 horas y los domingos y festivos de 8.30 a 14.30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre ambos puntos limpios funcionarán con horario festivo.

Asimismo, la empresa FCC suministrará el material fundente a los centros educativos y a los centros de salud.

El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, recuerda que la colaboración vecinal es fundamental ante nevadas o heladas, ya que una intervención rápida retirando la nieve y esparciendo sal frente a las fachadas, establecimientos, accesos a portales y garajes —tal y como establece la normativa— evita que la nieve se compacte y se convierta en hielo, reduciendo así riesgos de caídas y resbalones. Además, se recomienda evitar el vertido de agua en la vía pública para no favorecer la formación de placas de hielo.

FCC dispone actualmente de 350 toneladas de productos fundentes almacenados en sus instalaciones para atender tanto esta campaña de reparto como las actuaciones de mantenimiento y tratamiento de las vías públicas.

Para cualquier consulta o información adicional, los ciudadanos pueden dirigirse al teléfono 900 108 697 o a la Oficina de Atención Ciudadana (calle Cantarranas, 13), abierta de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas.

Plan de Nevadas 2025-2026

Tras la última reunión de los representantes de las distintas áreas municipales implicadas – Sostenibilidad Ambiental, Seguridad Ciudadana, Edificios Municipales es Inspección de Servicios- el Plan de Nevadas 2025-2026 para el término municipal de Segovia ha quedado preparado para su activación en cuanto las condiciones meteorológicas así lo requieran. La campaña se prolongará hasta el mes de abril, periodo en el que Segovia registra con mayor frecuencia bajas temperaturas, heladas y nevadas.

El plan prevé la actuación inmediata ante cualquier demanda de limpieza que dificulte la circulación de vehículos y el tránsito de peatones y aquellas otras situaciones que, a juicio de las concejalías de Sostenibilidad Ambiental y Seguridad Ciudadana, requieran trabajos excepcionales de limpieza de la vía pública o atención a los ciudadanos. En cada caso, se emplearán las brigadas, medios humanos y mecánicos que se consideren necesarios.

Los equipos disponibles para la realización de estos servicios son los siguientes: seis vehículos grandes con cuchilla y esparcidor de sal, y uno más pero sin cuchilla, una pick-up con cuchilla y esparcidor de sal, tres camiones para el reparto de sal a los operarios, cuatro barredoras a las que se les puede colocar cuchillas o sustituir por máquinas minis, doce equipos con herramientas y sacos de sal, quince esparcidores manuales de sal, dos fresadoras o sopladoras de nieve manuales, un vehículo motocultor con cepillo-barredora para nieve y un tractor con pala cargadora, a los que hay que sumar tres furgonetas de inspección y reparto de sal, dos vehículos más de inspección, una mini pala cargadora con cuchilla.

Entre los equipos humanos, al personal de FCC se suma el de distintas concejalías (Obras y Servicios, Sostenibilidad Ambiental, Personal,…), así como el de las empresas adjudicatarias para el mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano, a los que hay que añadir los servicios de Bomberos y Policía Local.

El Plan incluye, barrio por barrio, el orden e itinerario que seguirán las máquinas para despejar las calles. Se prioriza la intervención en las principales vías de comunicaciones y en las de conexión con las infraestructuras de transporte y sanitarias así como el recorrido de las distintas líneas de servicio de transporte urbano y las entradas a centros sanitarios y educativos.