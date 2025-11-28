4 Comments

Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Segovia han detenido a un hombre y una mujer acusados de cometer un hurto al descuido en la capital.

La operación se enmarca en el “Plan Comercio Seguro”, reforzado desde principios de noviembre para aumentar la presencia policial en zonas comerciales durante la campaña navideña y frenar la actividad de grupos itinerantes dedicados a los hurtos al descuido.

La colaboración con comercios y con el Centro de Turismo de Segovia, impulsada por la Delegación de Participación Ciudadana, resultó clave. Fue precisamente el Centro de Turismo, situado en la plaza del Azoguejo, quien alertó el 25 de noviembre de la presencia de dos posibles carteristas.

Una patrulla desplegada en la zona localizó rápidamente a los sospechosos y el vehículo con el que habían llegado a la ciudad. Las pesquisas policiales confirmaron que ambos habían sustraído 600 euros a una turista. Además, se comprobó que uno de los detenidos acumulaba numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Los dos arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Segovia, en funciones de guardia.