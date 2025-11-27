Mozoncillo y Navas de Oro estrenan comedores escolares el 1 de diciembre

El día 1 de diciembre próximo entrarán en servicio dos nuevos comedores en sendos centros educativos de la provincia; se trata, por una parte, de las aulas escolares de Mozoncillo, dependientes del Centro Rural Agrupado (CRA) ‘Campos Castellanos’, y por otra, del CRA ‘El Pinar’, de Navas de Oro. Con este objetivo, la Dirección Provincial de Educación y los respectivos ayuntamientos ultiman la puesta a punto de las instalaciones para su inmediata entrada en funcionamiento.

Para conocer de cerca estas actuaciones, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Raquel Alonso Pérez, se ha desplazado a Mozoncillo, donde ha visitado el centro escolar. A su llegada fue recibida por la alcaldesa presidenta de este ayuntamiento, María Teresa Lobo Pulido, así como por miembros de su Corporación. En la visita participaron el director provincial de Educación, Diego del Pozo, y técnicos de la Dirección Provincial.

En Mozoncillo, donde 51 escolares podrán hacer uso del nuevo servicio, se han reformado dos aulas del ala norte del centro, para reconvertirlas en comedor y office. En el CRA de Navas de Oro, por otra parte, los espacios habilitados como comedor permitirán su uso por 80 alumnos de dicho centro.

En ambos casos, los ayuntamientos han costeado las necesarias obras de adaptación de los locales, mientras que la Consejería de Educación ha financiado la adquisición del equipamiento, menaje y mobiliario. La inversión total realizada en estos dos centros por todos esos conceptos ha sido de 114.935,53 euros.

En los dos centros educativos los comedores serán gestionados por la empresa Serunión, en la modalidad de ‘línea fría’

131 niños y niñas del medio rural segoviano pasan a beneficiarse de un servicio de gran relevancia para facilitar la conciliación familiar y laboral de sus respectivas familias, lo que redunda en su calidad de vida y en la mejora de las condiciones de habitabilidad de estas localidades.