Tres detenidos en Segovia con el botín de un robo a una joyería de Pamplona

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a tres hombres, residentes en Madrid, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras ser interceptadas durante un control preventivo establecido en la autovía A‑1, en el término municipal de Boceguillas.

La mañana del día 11, durante la realización de un dispositivo operativo llevado a cabo por equipos del Subsector de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, desplegado en la autovía A‑1, se procedió a parar un vehículo ocupado por tres hombres, que circulaba en sentido Madrid. Sus ocupantes ofrecieron respuestas contradictorias, lo que motivó el registro del vehículo y a la identificación de los tres hombres. Se comprobó entonces que todos contaban con antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio. Tras esta comprobación, se realizó una inspección del vehículo y se observó en la parte trasera herramientas, dos llaves inglesas y un destornillador, así como bragas tubulares negras, guantes de trabajo y gorras oscuras, elementos habitualmente asociados a la comisión de hechos delictivos.

Ante tales indicios, se inspeccionó el maletero, donde se encontraron numerosas piezas de joyería, una caja fuerte cerrada, dos patas de cabra, un inhibidor de frecuencia, un extractor de bombines, un rompe bombines, más de 400 euros y otros documentos.

Realizadas diversas gestiones, se logró identificar a la propietaria de un establecimiento de joyería ubicado en Pamplona, quien confirmó haber sido víctima de un robo con fuerza cometido durante la madrugada del pasado 11 de mayo y que reconoció los efectos intervenidos como de su propiedad. El valor total de los objetos sustraídos y de los daños ocasionados por el robo asciende a unos 15.000 euros, según manifestó la perjudicada.

Ante la confirmación de la procedencia ilícita del material, se procedió a la detención de los tres ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, siendo trasladados a dependencias oficiales del Puesto de Boceguillas, donde se efectuó el recuento y aseguramiento de los objetos intervenidos, se instruyeron las diligencias policiales y se dispuso el depósito de los efectos aprehendidos, quedando todo ello a disposición de la autoridad judicial competente.