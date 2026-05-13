Qué ver hoy en Titirimundi… si la lluvia lo permite

Titirimundi afronta este martes su segundo día de programación con más de una docena de funciones repartidas por patios, plazas, jardines y salas de Segovia, aunque la previsión de lluvias obliga a estar pendiente de posibles cambios de última hora, especialmente en los espectáculos al aire libre.

Entre las propuestas gratuitas en la calle destacan La Route, de Anonima Teatro, una persecución disparatada sobre un rulo gigante que podrá verse en la plaza Mayor y en la avenida del Acueducto; las Pequeñas fábulas de Bitonio en la plaza de San Martín, un western con títeres de hilo; y la deliciosa Santa Pulcinella de Théâtre Gudule, inspirada en la tradición italiana de más de 400 años, con funciones en Nueva Segovia y en San Martín. En el Azoguejo sigue girando el Carrusel d’Andrea, un tiovivo artesanal que evoca el universo de Julio Verne. Y en la avenida del Acueducto, Marionetas Apokellen estrena La Recicleta, un teatro de marionetas montado sobre una bicicleta antigua.

En los patios —más protegidos si llueve— Alex Marionettes presenta su concierto delirante con Mr. Barti en el Palacio de Quintanar (3€/5€); Dominique Kerignard intenta domar pulgas salvajes en el Patio de Abraham Senior con Puces Savantes (3€/5€); Anita Bertolami transforma su propio cuerpo en personajes en Transfiguro, en el Jardín del Museo Esteban Vicente (3€/5€); y Le Boustrophédon trae al Jardín de los Zuloaga su espectáculo de cabaret-circo La anciana y su pianista (3€/5€).

Para quienes busquen una experiencia más envolvente a cubierto, si es que quedan entradas, la Sala Julio Michel acoge Five Lines. Recuerdos del futuro, de Frau Trapp, un microcine-teatro distópico para mayores de 12 años (15€); la Sala Ex.Presa 2 ofrece L’art d’accommoder les restes, un homenaje vibrante a Sicilia y a la vejez (10€/15€); la Capilla del Museo Esteban Vicente presenta el viaje espacial de Star Show, de Bakélite (8€/10€); y en el Torreón de Lozoya continúa la exposición De la caverna al cine, con visita guiada por la colección de Títeres Etcétera (5€).

La programación completa y los horarios actualizados pueden consultarse en Titirimundi.

Programación y venta de entradas