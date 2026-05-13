La Junta lanza los II Premios LEADER con más peso para las iniciativas provinciales

La consejera de Agricultura, María González Corral, ha anunciado este martes desde la localidad segoviana de Pradera de Navalhorno la convocatoria de la segunda edición de los Premios LEADER, destinados a reconocer los mejores proyectos impulsados en el medio rural a través de los 44 Grupos de Acción Local de Castilla y León. Las bases se publicarán mañana en el BOCyL con una novedad principal: la categoría PyME Rural LEADER se amplía para distinguir una iniciativa empresarial por cada provincia.

Con este cambio, según González Corral, se busca “reforzar el equilibrio y la igualdad de oportunidades entre territorios”. Los premios se organizan en siete categorías: Jóvenes con futuro, Pueblos vivos, Social Plus, Cooperación, Comunicación, Una vida y la citada PyME Rural con nueve galardones provinciales.

La consejera ha realizado el anuncio durante la visita a Cocina de Ideas en la Naturaleza, la empresa de Manuel Moracho y Cristina Rueda dedicada a la innovación en productos hortofrutícolas, que fue precisamente premiada como PyME Rural agroalimentaria en la primera edición y que se puso en marcha en 2015 con el apoyo del GAL Segovia Sur.

En la provincia de Segovia, el programa LEADER gestionó 14,8 millones de euros en ayudas durante el periodo 2014-2022, generando más de 43 millones de inversión, 180 empleos nuevos y el mantenimiento de otros 2.049. En el actual periodo 2023-2027, los cuatro GAL segovianos cuentan con una dotación de 8,9 millones de euros.