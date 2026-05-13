El PSOE ha anunciado este miércoles que está dispuesto a apoyar en el próximo pleno un paquete de inversiones urgentes por 3.276.900 euros, cerca de un tercio de los 10 millones de euros en crédito bancario que el gobierno de José Mazarías ha planteado a los grupos municipales. La portavoz socialista, Clara Martín, ha dejado claro que la decisión responde a “responsabilidad institucional” y no supone “un salvavidas político para el PP ni un cheque en blanco” al alcalde.

Martín ha enmarcado la oferta en la situación de un Ayuntamiento que a mediados de mayo sigue sin presupuesto municipal para 2026, algo que ha calificado de “situación absolutamente anómala” provocada por “la inacción, la improvisación y la incapacidad de gestión” del equipo de gobierno, al que ha reprochado no haber sido capaz de sacar unas cuentas adelante “pese a contar con mayoría absoluta de la derecha en la corporación”. “No somos la muleta del PP, somos la alternativa, pero tampoco vamos a castigar a la ciudadanía por tener un alcalde incapaz de gestionar la ciudad”, ha resumido.

La portavoz ha denunciado además que la información trasladada por el gobierno sobre el crédito de 10 millones es “insuficiente, incompleta y carente de planificación”, pese a que el PSOE solicitó hace más de un mes fichas justificativas, calendarios de ejecución y un informe sobre el estado de los fondos europeos. “A estas alturas, la palabra del alcalde ya no es suficiente”, ha afirmado, reclamando “informes por escrito, calendarios claros y garantías técnicas” como condición para seguir negociando.

Autoescala, colegios y redes de Nueva Segovia

Entre las inversiones que el PSOE considera imprescindibles figuran la adquisición de una nueva autoescala para Bomberos (en torno a 1,2 millones de euros), la renovación de los chalecos antibalas de la Policía Local y el refuerzo de la flota de vehículos policiales. “Nuestros policías y bomberos tienen que trabajar con garantías”, ha subrayado Martín.

El segundo bloque prioritario es una partida de 400.000 euros para el mantenimiento de los colegios públicos municipales, actuaciones que deben ejecutarse durante los meses de verano. “Si no se aprueban ahora, no podrán ejecutarse en julio y agosto con garantías”, ha advertido. Los socialistas reclaman también abordar de forma urgente la renovación de redes de abastecimiento, el bombeo de la ETAP y el alumbrado público en Nueva Segovia, así como acelerar las obras de la calle de la Plata, cuyo proyecto ya está redactado.

Policía Local y caso Serrano

Preguntada por el conflicto en la Policía Local, Martín ha asegurado que la situación “sigue exactamente igual o incluso peor” y ha revelado que el acto de entrega de medallas policiales tuvo que celebrarse en un formato distinto al habitual después de que ningún agente acudiera a la convocatoria inicial con motivo del patrón. La portavoz ha recordado además una sentencia reciente favorable al jefe de la Policía Local por reclamaciones de horas extraordinarias que podría obligar al Ayuntamiento a abonar cerca de 6.000 euros. “Son los jueces quienes están teniendo que dar la razón a los policías”, ha señalado.

Sobre el caso Rosalía Serrano, Martín ha insistido en la necesidad de celebrar una junta de portavoces y ha acusado al alcalde de haber conocido la situación desde que el PSOE registró documentación y preguntas “ya en octubre y noviembre de 2024”. “El alcalde conocía la situación y decidió no actuar”, ha concluido.