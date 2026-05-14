Investigado un hombre por simulación de delito y estafa

La Guardia Civil de Segovia ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de simulación de delito y un delito de estafa, tras denunciar falsamente cargos fraudulentos en su tarjeta bancaria con el fin de obtener un beneficio económico indebido.

Los hechos se iniciaron cuando el investigado presentó una denuncia, manifestando haber sido víctima de una estafa mediante varios cargos no autorizados en su tarjeta. El Puesto de la Guardia Civil del Real Sitio de San Ildefonso abrió diligencias para esclarecer el origen de los supuestos cargos, solicitando información a la empresa que reclamaba los mismos.

Las gestiones practicadas permitieron acreditar que el propio denunciante había contratado servicios mediante una línea de crédito, siendo por tanto legítimos los cargos que afirmaba desconocer. Una vez constatada la falsedad de los hechos denunciados, se verificó además que el investigado había reclamado dichos cargos a su entidad bancaria, logrando que ésta le reintegrara el importe, lo que constituye igualmente un delito de estafa.

Por todo ello, la Guardia Civil ha procedido a la investigación del autor como presunto responsable de un delito de simulación de delito y un delito de estafa, instruyéndose las correspondientes diligencias, remitidas a la autoridad judicial.