La calle Santa Catalina cortada al tráfico durante tres semanas

El Ayuntamiento de Segovia continúa avanzando en los trabajos de renovación de las redes de abastecimiento de agua potable en distintos puntos de la ciudad, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tras la finalización de las obras en el paseo del Obispo y en la calle Taray, y mientras continúan los trabajos en Doctor Velasco, las máquinas comenzarán a operar de forma simultánea desde mañana viernes en el encuentro entre las calles Santa Catalina, Antonio Coronel y los Vargas, en el barrio de San Lorenzo.

Como consecuencia de esta actuación, se restringe el tráfico en la calle Santa Catalina durante un plazo estimado de tres semanas.

En este periodo de tiempo, se permitirá el acceso a los garajes existentes en esta vía, así como el aparcamiento. La salida de vehículos deberá realizarse por la calle Antonio Coronel en dirección a Jerónimo de Aliaga.

Las actuaciones previstas permitirán la renovación de la red de distribución de agua potable en la confluencia de las tres calles mediante la sustitución de las actuales tuberías de fibrocemento por nuevas conducciones de fundición y polietileno, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad del servicio.

El Ayuntamiento de Segovia agradece la comprensión y colaboración de vecinos y residentes ante las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar, al tiempo que solicita que se atienda y respete la señalización provisional y las indicaciones establecidas para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los trabajos.