Licitada la renovación del alumbrado del recinto amurallado por 3,1 millones

El Ayuntamiento de Segovia ha sacado a licitación las obras correspondientes al proyecto de renovación del alumbrado urbano en el recinto amurallado y su entorno, contrato que alcanza los 3.100.000 euros.

El proyecto tiene como principal objetivo reducir la potencia instalada y mejorar la eficiencia energética mediante la renovación de 1.211 puntos de luz y la instalación de 109 nuevas luminarias en todas las vías delimitadas por la muralla de la ciudad, la avenida del Acueducto, plaza del Azoguejo, plaza Oriental y calle Cervantes, así como en los barrios de San Justo y El Salvador y en el vial que circunda el recinto amurallado.

Asimismo, se procederá a la adecuación y recuperación de soportes, brazos murales y columnas, además de la instalación de sistemas de telegestión, regulación del flujo lumínico y sensorización. También se renovarán los centros de mando y la instalación eléctrica.

Esta actuación se sumará a la mejora de la red de alumbrado público prevista dentro del proyecto ImpulSE, que ejecutará la sociedad pública SOMACyL en la ciudad, consistente en el cambio al sistema LED y la mejora de la iluminación artística de los monumentos, con una inversión aproximada de 6,5 millones de euros.

El proyecto se ha dividido en siete lotes, seis de ellos correspondientes a las actuaciones de alumbrado exterior y un séptimo destinado a los trabajos de pintura y adecuación de soportes. En concreto, el lote 1 contempla las obras en la avenida del Acueducto, plaza del Azoguejo y calle Real; el lote 2 incluye actuaciones en el barrio de El Salvador, plaza Oriental y calle San Juan; el lote 3 abarca el lado norte próximo al Acueducto del recinto intramuros; y el lote 4, también en el lado norte, la zona próxima al Alcázar. Por su parte, el lote 5 comprende las obras en el lado sur del recinto intramuros y el lote 6 las actuaciones en el vial que circunda el recinto amurallado. Finalmente, el lote 7 se centrará en las labores de adecuación de los soportes.

Los interesados podrán presentar oferta a todos los lotes, aunque solo podrán resultar adjudicatarios hasta un máximo de dos de ellos.

Para ejecutar este proyecto, el Ayuntamiento cuenta con un préstamo de 3.100.000 euros, sin intereses y a devolver en un plazo de diez años, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. La devolución del préstamo está garantizada con el propio ahorro energético que se conseguirá una vez finalizados los trabajos.

La actuación fue seleccionada como beneficiaria en la segunda convocatoria del programa de ayudas para la renovación de instalaciones de alumbrado exterior municipal impulsado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.