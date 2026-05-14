La Plataforma Ciudadana de El Espinar ha convocado una concentración vecinal para este viernes 16 de mayo a las 12.30 horas en la plaza del Caño de La Estación para exigir una solución al problema de abastecimiento de agua derivado del vaciado de la presa de El Tejo. En paralelo, el colectivo ha dado un salto institucional: a través del diputado de IU Juan Antonio Valero, se han registrado preguntas en el Congreso de los Diputados dirigidas al Ministerio para la Transición Ecológica para conocer si está dispuesto a asumir la titularidad de la presa por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero y si destinará fondos para su reparación integral o la construcción de una nueva infraestructura.

La plataforma expresa “serias dudas” sobre la capacidad de suministro alternativo desde la capital, especialmente de cara al verano y el aumento de población estival en el que es el segundo municipio más poblado de la provincia. El colectivo considera un “error de calado” vincular la solución de captación de agua al futuro contrato de gestión y advierte de que “privatizar no resuelve de dónde vendrá el agua mañana”.

Entre sus propuestas figuran iniciar alternativas de captación de forma autónoma al diagnóstico de la CHD, estudiar si es posible un aprovechamiento parcial de la presa mientras se decide una actuación definitiva y apostar por la inversión pública en redes e infraestructuras.

La movilización servirá también para reclamar un referéndum consultivo sobre el modelo de gestión del agua. La plataforma denuncia lo que considera una contradicción del Ayuntamiento: haber utilizado 2.500 firmas vecinales ante la CHD para defender la presa mientras que las más de 1.000 firmas que solicitan la consulta popular han derivado en una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. “Pedimos que se respete la inteligencia de los vecinos y se nos permita decidir el modelo de gestión para los próximos 30 años”, señalan desde la organización, que reclama además el cese de cualquier medida legal contra el derecho a la protesta y la petición ciudadana.