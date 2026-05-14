El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado una solicitud para que el equipo de gobierno estudie de manera urgente la instalación de elementos de protección reforzada en el entorno del Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza, situado bajo la rotonda de la carretera de Soria.

La iniciativa surge tras los accidentes ocurridos este pasado fin de semana en distintos puntos de la ciudad, concretamente en las inmediaciones del Bar El Norte y en Vía Roma, hechos que, según la portavoz de Ciudadanos y representante del Consejo Escolar del centro, Noemí Otero, “han vuelto a evidenciar la importancia de reforzar la seguridad vial en determinados puntos de Segovia”.

Desde Ciudadanos alertan de que la acera de la mencionada rotonda cuenta únicamente con un bordillo de pequeñas dimensiones y una barandilla metálica, elementos que consideran insuficientes ante un posible impacto de un vehículo.

“Cualquier turismo ya podría provocar una situación peligrosa, pero especialmente un furgón o un camión podrían superar fácilmente la protección existente y precipitarse hacia la entrada del colegio, con el consiguiente riesgo para alumnos, familias y trabajadores del centro”, ha señalado Otero, quien además ha recordado que en este punto ya se produjeron sendos accidentes años atrás.

Por ello, la formación solicita que los servicios técnicos municipales estudien la instalación de un sistema de contención reforzado, tipo guardarraíl de alta resistencia, que permita absorber impactos y mejorar la seguridad tanto de los peatones como del propio recinto escolar.

La portavoz liberal ha recordado además que “el acuerdo presupuestario de 2025 alcanzado entre Ciudadanos y el Partido Popular del señor Mazarías incluía una partida específica de 100.000 euros destinada a actuaciones de seguridad vial en la ciudad. A día de hoy, no se ha invertido ni un solo euro”.

“Precisamente este tipo de intervenciones son las que justifican la necesidad de invertir en prevención y protección en aquellos puntos donde existe un riesgo evidente”, ha añadido.

Finalmente, Otero ha insistido en que “hablamos de la seguridad de menores y de un entorno escolar, por lo que creemos que el Ayuntamiento debe actuar con rapidez y anticipación antes de que tengamos que lamentar consecuencias mucho más graves”.