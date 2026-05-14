El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado una solicitud para que el equipo de gobierno estudie de manera urgente la instalación de elementos de protección reforzada en el entorno del Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza, situado bajo la rotonda de la carretera de Soria.
La iniciativa surge tras los accidentes ocurridos este pasado fin de semana en distintos puntos de la ciudad, concretamente en las inmediaciones del Bar El Norte y en Vía Roma, hechos que, según la portavoz de Ciudadanos y representante del Consejo Escolar del centro, Noemí Otero, “han vuelto a evidenciar la importancia de reforzar la seguridad vial en determinados puntos de Segovia”.
Desde Ciudadanos alertan de que la acera de la mencionada rotonda cuenta únicamente con un bordillo de pequeñas dimensiones y una barandilla metálica, elementos que consideran insuficientes ante un posible impacto de un vehículo.
“Cualquier turismo ya podría provocar una situación peligrosa, pero especialmente un furgón o un camión podrían superar fácilmente la protección existente y precipitarse hacia la entrada del colegio, con el consiguiente riesgo para alumnos, familias y trabajadores del centro”, ha señalado Otero, quien además ha recordado que en este punto ya se produjeron sendos accidentes años atrás.
Por ello, la formación solicita que los servicios técnicos municipales estudien la instalación de un sistema de contención reforzado, tipo guardarraíl de alta resistencia, que permita absorber impactos y mejorar la seguridad tanto de los peatones como del propio recinto escolar.
La portavoz liberal ha recordado además que “el acuerdo presupuestario de 2025 alcanzado entre Ciudadanos y el Partido Popular del señor Mazarías incluía una partida específica de 100.000 euros destinada a actuaciones de seguridad vial en la ciudad. A día de hoy, no se ha invertido ni un solo euro”.
“Precisamente este tipo de intervenciones son las que justifican la necesidad de invertir en prevención y protección en aquellos puntos donde existe un riesgo evidente”, ha añadido.
Finalmente, Otero ha insistido en que “hablamos de la seguridad de menores y de un entorno escolar, por lo que creemos que el Ayuntamiento debe actuar con rapidez y anticipación antes de que tengamos que lamentar consecuencias mucho más graves”.
14 mayo, 2026
Lo de esta señora “sin partido” es de traca. Por pedir, podía pedir guardarraíles en todas las aceras y así se reduce el riesgo de daño (que no de accidente, que no es lo mismo). Retírese de la política.
14 mayo, 2026
No está mal tirada. Últimamente se ve a la gente muy distraída al volante.
14 mayo, 2026
Creo que los portavoces de los grupos de la oposición deberían aportar ideas, soluciones, en una palabra argumentos, para justificar su negativa a la aprobación de los Presupuestos. Siempre acusan al partido que gobierna el Ayuntamiento de Segovia… que los bancos de los parques se encuentran en mal estado, que los perros se mean en los portales, que el asfalto de las vías urbanas es antiestético, que en los barrios no hay aparcamientos debido a las obras de mejora ciudadana, que los autobuses urbanos se saturan en algunas líneas, que se gestionan mal los eventos festivos, etc. Ya está bien, aportar algo interesante, y no de vez en cuando palabrería gris para justificar el sueldo. Ya está bien, los segovianos queremos Presupuestos para vivir mejor, y con vuestra palabrería barata de políticos aficionados no nos dejáis hacerlo. Miraros por la mañana al espejo y pensar “Yo estoy aquí para luchar por Segovia y por los segovianos, y no por mis intereses particulares”. Sería muy positivo para todos.