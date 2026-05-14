Qué ver este jueves en Titirimundi

Titirimundi llega este jueves a su tercer día de festival con la programación repartida entre patios, plazas y salas de la ciudad. La jornada trae además las últimas oportunidades para ver dos de los espectáculos de sala más destacados de esta edición, por lo que conviene no descuidarse.

En los patios, siguen las propuestas que ya se han convertido en fijas del festival: Mr. Barti, el concierto delirante de marioneta de hilos de Alex Marionettes, en el Palacio de Quintanar (18.00h, 3€/5€); las Puces Savantes del Circo de las Pulgas en el Patio de Abraham Senior, con hasta cuatro pases a lo largo de la tarde (desde las 17.00h, 3€/5€); Transfiguro, el viaje poético sin palabras de Anita Bertolami en el Jardín del Museo Esteban Vicente (17.00h, 3€/5€); y La anciana y su pianista, el cabaret-circo con marioneta de Le Boustrophédon en el Jardín de los Zuloaga (3€/5€).

En la calle, la plaza de San Martín acoge las gratuitas Pequeñas fábulas de Bitonio y la irresistible Santa Pulcinella de Théâtre Gudule (11.30h), con sus 400 años de tradición italiana a base de cachiporra y carcajadas. En la avenida del Acueducto, Anonima Teatro repite con La Route, la persecución animal sobre un rulo gigante, y junto al monumento sigue girando el Carrusel d’Andrea. En la plaza Mayor, los Titiriteros de Binéfar presentan Maricastaña a las 18.00 horas, gratuito, dentro de las extensiones del festival.

Para quienes busquen sala, ojo: última función de Star Show de Bakélite en la Capilla del Museo Esteban Vicente (8€/10€), un viaje espacial para mayores de 7 años, y última tarde también de L’art d’accommoder les restes de Rocking Chair Théâtre en la Sala Ex.Presa 2 (10€/15€), el homenaje vibrante a Sicilia y a la vejez que es uno de los platos fuertes de la edición. Quien no las vea hoy, se las pierde.