Suprimido el acceso a la calle del cementerio por el día de Todos los Santos

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, y ante el incremento previsto de visitantes al cementerio municipal del Santo Ángel de la Guarda, hasta este domingo 2 de noviembre, se ha suprimido el aparcamiento en la zona de subida al cementerio, aunque sí se permitirá aparcar en la parte superior del recinto.

Durante estos días, la Policía Local pondrá en marcha un dispositivo especial de vigilancia que incluirá presencia móvil en las horas de menor afluencia y vigilancia fija en los momentos de mayor concentración de público, con el fin de garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico en todo el entorno.

Asimismo, se prestará especial atención al acceso de personas con movilidad reducida o con dificultades para caminar y se priorizará al paso de taxis y vehículos de servicio público para facilitar los desplazamientos.

El Ayuntamiento agradece de antemano la colaboración ciudadana y recomienda planificar las visitas con antelación para evitar retenciones y favorecer el buen desarrollo de la jornada.