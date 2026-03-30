Siete heridos en una colisión frontal en La Granja

Sobre las 17:00 del domingo 29 de marzo se registraba una colisión frontal entre dos vehículos en la CL-601, a la altura del PK20 en término municipal de La Granja con el resultado de siete heridos, al menos uno de ellos en estado grave y que tuvo que ser evacuado al hospital Puerta de Hierro de Madrid con el helicóptero medicalizado. Otras seis personas, cuatro de ellas menores, fueron trasladados al hospital de Segovia.

Durante el accidente hubo que avisar a los bomberos de la Diputación de Segovia para excarcelar de uno de los vehículos a un varón de 43 años, que fue el hombre que resultó más perjudicado por el siniestro. Se atendieron también a dos mueres de 49 y 51 años, dos niños de 10 años y otros dos de 7 y 8 años según el parte facilitado por el 112.