14 Comments

A estas alturas y tras el anuncio, el 5 de diciembre, justo antes del macropuente, de la designación de las sedes de las agencias, del espacio, para Sevilla y, la que nos interesa, de la Supervisión de la Inteligencia Artificial, para A Coruña, nada se sabe de las puntuaciones obtenidas y de cómo se han otorgado, de las 13 ciudades candidatas. El “comunicado oficial”, es decir, la publicación en el BOE, aparecida al día siguiente, cuando media España viajaba y preparaba el ensayo general de la Navidad, no aclara nada de las puntuaciones, ni siquiera las de las tres “finalistas” en un ejercicio de escasez de transparencia.

Porque eso si se sabe: tres ciudades, A Coruña, Alicante y Granada, presentaron candidaturas que la “Comisión consultiva para determinar las nuevas sedes” consideró que eran de “Excelencia”, es decir, lograron puntuaciones entre 87 y 69,60 puntos sobre 87 posibles. Se llevó el gato al agua A Coruña para rabia del resto, incluida la otra gallega, Orense, que ya se sabe que Galicia, como Castilla y León, presentó dos candidaturas para la misma sede.

El resto se quedaron en el camino, ya tuvieran nota “Muy buena” (de 69,60 a 52,20), “Buena” (52,20-34,80), Válida (34,80-17,40) o No válida (17,40-0). No me diga que no arde en deseos de saber qué grupo era el que le correspondió a Segovia. Yo también pero el Ministerio se muestra reacio a desvelarlo. A ver si con las quejas de Granada, Gijón o Alicante acaban mostrando las tablas y nos aclaramos. De Segovia no se conoce que se tenga intención de pedir explicación alguna.