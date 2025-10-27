1,5 millones para mejorar la depuración y el abastecimiento en cinco municipios de Segovia

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), ha publicado la licitación de nuevas obras hidráulicas en la provincia de Segovia con una inversión de 1.568.063 euros, destinadas a mejorar la depuración y el abastecimiento de agua en cinco municipios.

Las actuaciones se llevarán a cabo en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Navares de Enmedio (162.893 euros), Ortigosa de Pestaño (163.421 euros), Vegas de Matute (829.590 euros) y Villeguillo (120.511 euros). Además, se ejecutará una mejora de la red de abastecimiento en Bernuy de Porreros, valorada en 291.647 euros, orientada a la eficiencia hídrica y la digitalización del control de consumo.

Estas obras beneficiarán a una población de más de 3.000 habitantes equivalentes y se integran en los Programas Autonómicos de Depuración y de Renovación y Digitalización de Redes de Abastecimiento, coordinados por la Junta y ejecutados por SOMACYL.

El plan autonómico prevé, además, la ejecución en Segovia de 36 depuradoras con una inversión global de 22,1 millones de euros para municipios de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, y otras 38 instalaciones adicionales, dotadas con 5,9 millones de euros, para localidades de menor tamaño.