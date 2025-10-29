7 Comments

Hace un año, la DANA arrasó buena parte del alfoz valenciano. En apenas unas horas, las imágenes de calles convertidas en ríos, coches flotando como si fueran de papel y familias desalojadas se sucedían en los informativos. Aquello fue un recordatorio —otro más— de que la naturaleza no negocia y de que las promesas políticas suelen diluirse tan rápido como el barro una vez llega el sol. Un año después, Carlos Mazón se empeña en convencernos de que todo va bien, que los fondos han llegado, que las ayudas están en marcha. Pero basta con caminar por los barrios de Torrent, Alzira o Paiporta para comprobar que lo único que se ha secado del todo son las expectativas.
El presidente de la Generalitat ha hecho de la retórica del consuelo su estrategia de gobierno: visitas, fotos con chaleco y discursos sobre la “resiliencia” de los valencianos, como si la paciencia fuera un deber constitucional. La DANA le pilló comiendo cuarto de cordero y ensalada; y un año después su gestión sigue empantanada entre papeles, decretos y culpas cruzadas con el Gobierno central.
Lo que todavía resulta difícil de entender es cómo, tras una gestión tan desordenada, nadie ha asumido responsabilidades. No hay ceses, no hay dimisiones, no hay explicaciones convincentes. Ni siquiera se ha aclarado del todo qué hizo Mazón durante aquellas horas críticas en las que la emergencia superó cualquier previsión. Los testimonios se contradicen, los informes se esconden y el relato oficial cambia según quién lo cuente. Está claro que, mientras nadie responda, el tiempo diluye la memoria.
Sí tengo claro una cosa: la burocracia no se ahoga nunca. Flota siempre, incluso en mitad del desastre, mientras los que de verdad lo perdieron todo siguen esperando a que alguien les tire un salvavidas.
Quizás lo más preocupante no sea la torpeza institucional, sino la costumbre ciudadana. Hemos normalizado que las tragedias se midan en titulares y que las promesas se repitan como si fueran salmos. Hemos aprendido a resignarnos, a aceptar que todo se retrasa y que nadie responde. Y eso, más que costumbre, es rendición.
Un año después, el agua ya no está, pero las aguas siguen turbias. No por lo que llovió entonces, sino por lo que no se ha hecho después. Lo que quedó bajo el lodo no fueron solo viviendas, sino la confianza en que las instituciones sirven para algo más que salir en la foto.
Y eso, cuando se pierde, no lo seca ni el mejor sol del Mediterráneo.
29 octubre, 2025
Un inútil como Mazón no puede seguir ni un día más presidiendo nada. Pero también hay que hablar del inútil que preside España (ese día estaba de viaje en la India con su mujer, la “catedrática” y no tuvo la decencia de suspender el viaje y volver en el acto) El que sólo sabe huir, como hizo en Paiporta, cuando acudió meses después, no tuvo tiempo de ir a Valencia antes, el muy cobarde, el galgo de Paiporta, a diferencia del Rey, al que tiraron barro ese día pero allí se quedó. Quedó retratado el líder del Psoe. Que se negó a declarar la emergencia nacional, por cálculo político y electoral, también hubo muertos en Castilla La Mancha y nadie avisó de nada, pero eso parece que se olvida, que allí gobierna la Psoe. Del Ministro Marlaska (a saber qué haría ese día para no enterarse de nada) que jamás apareció por allí para hacer algo y asumir la competencia de dirección de la Emergencia, que le compete, como establece la Ley de Emergencias Nacionales. De la Ministra Robles (a saber dónde estaría ese día la señora) Tres días tardó la Ume en empezar a trabajar. Cinco días tardó en dar orden a los soldados del ejército de distintos destacamentos, para que intervinieran, habiendo cuarteles en Valencia incluso. Qué falta de humanidad. Del día después de la Dana, que el Psoe se negó a suspender las sesión del Congreso, tenían que renovar el Consejo de RTVE y enchufar a los suyos. De lo que dijo unos días después el personaje que preside España en el Congreso:”Si quieren ayuda que la pidan” Afirmación completamente terrible e insensible hacia los muertos y miles de afectados. De la Confederación del Júcar, dependiente del Gobierno del Psoe, que no se enteró de nada ese día, no tenían sistemas de medición de avenidas funcionando y avisó a las 18:30 horas a la Comunidad Valenciana de ese día del desbordamiento del barranco del Poyo. De las obras en los cauces de los ríos y arroyos de Valencia que el Gobierno del Psoe y la Confederación, se han negado a hacer sistemáticamente por intereses ecologistas o quién sabe, durante siete años, derribando incluso presas, haciendo carriles bicis y no limpiando la maleza. Del retraso de las ayudas estatales previstas o prometidas, algunas todavía no se han cobrado. De los cauces e infraestructuras, sin reparar todavía. En caso de otra Dana, volvería todo a inundarse de nuevo y habría más muertos. Hay mucha gente responsable de lo que allí pasó y que escurren el bulto y se comportan miserable mente con los muertos y afectados, además de Mazón, que mintió y lo hizo mal, muy mal y merece estar en la calle desde ese día por no enterarse, por inútil y por mentiroso.
29 octubre, 2025
Pida usted un espacio en este digital.
Aunque, claro, no podría meterse con el presidente del gobierno en cualquier comentario y tema 😉
29 octubre, 2025
Menuda turra que te has marcado digna de Ok diario o de The Objetive, Bendodo te va a dar buen aguinaldo estas navidades, intenta colar alguna trola más anda. La AEMET emitió un aviso rojo por lluvias muy intensas para la provincia de Valencia a primera hora del 29 de octubre. El general jefe, de la UME Javier Marcos, dijo que sus efectivos comenzaron a desplegarse en la provincia de Valencia el 29 de octubre a las 15:41 horas, “horas antes de recibir órdenes oficiales” A las 18.00 (hay videos de la propia UME) ya estaban trabajando (puedes ver su rueda de prensa). La escolta del presidente del gobierno decidió apartarlo de la visita ante el riesgo que suponía, porque tus amiguitos de VOX y sus amiguitos ultras habían montado un atentado, el propio alcalde de Paiporta, Vicent Císcar lo ha explicado varias veces, había gente en el pueblo que no era de allí y no había ido a ayudar. El bulo de “si necesitan ayuda que la pidan” es una de las mentiras más rastreras que ha escupido la derecha sabiendo como saben que el perro dijo justo lo contrario de lo que quieren hacer creer. Lo de las presas quien te lo ha contado Iker Jiménez, no se ha derribado ninguna en la zona, lo puedes buscar tú mismo antes de decir bobadas. Os dejáis en evidencia vosotros mismos, tienes que contar milongas metiendo a los ecologistas de por medio. Feijóo dijo que estuvo en contacto con Mazón constantemente, se ha demostrado que evidentemente es falso, las imágenes de las cámaras de seguridad manipuladas… Porque mantiene Feijóo a Mazón, porque sabe de sus trapicheos y si le echa va a cantar. Comilonas y toros, donde están los dirigentes del PP cuando hay emergencias y no les molestes.
29 octubre, 2025
Manin, “si quieren ayuda que la pidan”. Esa frase de Sánchez no es un bulo. Documéntate un poco antes de mentir.
30 octubre, 2025
Para el golfo a sueldo este de Manin. Esto es lo que el Gobierno central hizo en un simulacro igual a la Dana en 2019 y lo que tenían que haber hecho. Pero el cálculo político… Dejaron a sabiendas a miles de valencianos bajo el agua. No les importsronnlos muertos:”Si quieren ayuda que la pidan” Nada nuevo, en 2020 dejaron morir a 150.000 españoles en Pandemia porque había que celebrar el 8m.https://www.vozpopuli.com/espana/simulacro-marlaska-riendas-riada-bajo-emergencia-interes-nacional.html
29 octubre, 2025
¿Qué haría en su vida sin este foro, señor Gambero? Nada.
30 octubre, 2025
Las ayudas de ka Generalitat no llegan , pero a las del Gobierno ni están ni se las espera tampoco, y la gente no protesta .
La inutilidad y la cobardía de los políticos de todos los partidos ha quedado patente.y el sistema de Autonomías ha demostrado su fracaso absoluto en cualquier catástrofe de las que hemos vivido.
Por cierto, tampoco se vió una “flotilla masiva” de organizaciones ecologistas en autobuses para ayudar a quitar barro.