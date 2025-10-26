La Segoviana consigue sus primeros 3 puntos fuera de casa (1-2)

Con goles de los defensas Rubén y Juan Silva, la Gimnástica Segoviana sumaba los primeros tres puntos a domicilio de la temporada tras vencer por 1-2 al Salamanca UDS. Abría la lata Rubén, con golazo de disparo a la escuadra. En la inmediata reacción brillaba el guardameta Postigo, deteniendo incluso un penalti para alborozo de los hinchas gimnásticos desplazados a Salamanca. En la segunda mitad Silva ampliaba distancias y el gol del honor de los locales llegaba en las postrimerías del encuentro. Próxima parada en la Albuera, ante un Burgos que lucha por salir del descenso.
