Los estudiantes segovianos se concentrarán mañana contra el acoso escolar

El Sindicato de Estudiantes de Castilla y León ha convocado una huelga estudiantil el próximo martes 28 de octubre, que en Segovia tendrá como punto central una concentración a las 12:00 horas junto al Acueducto. La movilización forma parte de una jornada estatal contra el acoso escolar y en defensa de más recursos públicos para la atención psicológica y la salud mental del alumnado.

La protesta se organiza tras el caso de Sandra Peña, una adolescente sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir bullying en su centro educativo. El sindicato asegura que “este caso no es un hecho aislado, sino la muestra de un sistema que no protege al alumnado cuando más lo necesita”.

Los convocantes piden a los estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional que secunden el paro y participen en las concentraciones en todas las capitales de provincia. En Segovia, la concentración del Acueducto pretende “dar voz al alumnado y exigir medidas reales para erradicar el acoso en las aulas”.

Entre las reivindicaciones del sindicato destacan la presencia de psicólogos, orientadores y mediadores permanentes en los centros, la aplicación “efectiva y transparente de los protocolos de acoso escolar” y un plan estatal de prevención del suicidio juvenil.

“No queremos minutos de silencio, queremos recursos”, subraya el sindicato en su comunicado, en el que reclama “una educación pública que garantice entornos seguros, inclusivos y libres de odio”.