Segovia muestra en Madrid Fusión una gastronomía con doble alma

El Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Turismo, participa un año más en Madrid Fusión, que se celebra en IFEMA desde este lunes hasta el miércoles 28 de enero. Durante tres intensas jornadas, la ciudad presenta una propuesta que equilibra la herencia histórica y la modernidad de su despensa, reforzando su posición como destino de referencia para el turismo gastronómico.

El programa diseñado para esta edición ofrece un recorrido sensorial que abarca desde el aroma del café de especialidad hasta la contundencia de los asados y ahumados tradicionales.

El ponche segoviano es el protagonista de la primera jornada. La Confitería El Alcázar celebra los 100 años de este postre icónico con un taller de presentación, además, pondrá el broche de oro en el Menú Gastronómico de Saborea España, maridado con el exclusivo Licor Bravo. La mañana incluye talleres con agencias de viajes de la mano de Monte Nevado, mientras que la tarde se dedica a la viticultura natural de Esmeralda García y sus verdejos de cepas viejas.

El segundo día de feria pondrá el foco en la versatilidad de la despensa local. Tras las catas de café de Guadarrama Coffee Roasters, el stand de “Saborea Segovia” acogerá las propuestas de Ahumados Huma y la exclusividad de Bodegas Las 2 Antiguas. El momento más popular llegará con la Ruta de la Tapa, donde el Restaurante Bar José ofrecerá su novedosa oreja de cochinillo, otra manera de disfrutar de nuestro emblemático producto. La jornada finalizará con la tradición panadera de Los Mellizos y la fusión de arte y enología de Graff Wine.

El cierre de la feria destaca por el apoyo al relevo generacional. Los alumnos del C.I.F.P. Felipe VI realizarán una exhibición técnica de pelado y flambeado de frutas en el Espacio Polivalente. El stand de Saborea Segovia despedirá la edición con la frescura de las cervezas artesanas Vamos a Beer y la esencia de Siglos de Pan.

Sobre Madrid Fusión

Fundada en 2003, Madrid Fusión se ha consolidado como el congreso de gastronomía más importante del mundo. A lo largo de sus más de dos décadas de historia, ha sido el escenario donde se han anunciado las técnicas más revolucionarias y se ha dado voz a los mejores chefs del planeta. Para Segovia, participar en este foro no solo supone una plataforma de promoción, sino la oportunidad de reafirmar su identidad culinaria ante una audiencia global de profesionales, críticos y prescriptores del sector.

Segovia demuestra nuevamente que la innovación y la tradición pueden maridarse y dar grandes resultados. La gastronomía de Segovia está más de moda que nunca.