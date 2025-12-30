Una gala celebrada en el pabellón deportivo Pedro Delgado, sobre un escenario flanqueado por las principales copas y trofeos mundiales y europeos de fútbol y fútbol sala, ha puesto el colofón al título de “Segovia, Ciudad Europea del Deporte 2025”.

Por el escenario fueron pasando para recibir el reconocimiento de Segovia deportistas como los jugadores de fútbol sala Luis Martín y David Soto, mientras que el también jugador de esta disciplina Ángel Velasco, “Lin”, apareció durante unos instantes en un vídeo grabado para la ocasión. De la misma modalidad deportiva recibieron igualmente un homenaje José Luis Guijarro, primer presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala de la Federación Española de Fútbol y directivo del Caja Segovia, así como César Arcones, entrenador de porteros de la selección española de fútbol sala. A título póstumo, se reconoció la trayectoria del árbitro Juan Santiuste. En cuanto al fútbol sala femenino, se rindió homenaje a Elena González, actual portera de la selección española femenina de fútbol sala, y a Estela García Rodero, distinguida como mejor portera del mundo de esta disciplina en 2017.

Desde el ámbito del fútbol también se quiso reconocer a Luis Mariano Minguela, primer segoviano en jugar con la selección absoluta, y se contó con la presencia, a través de un vídeo, del segundo internacional segoviano, el delantero del Rayo Vallecano Jorge de Frutos. El comisionado de Segovia Ciudad Europea del Deporte, Jorge Carretero, fue el último en recibir uno de los trofeos de homenaje, en reconocimiento al intenso trabajo realizado tanto para la consecución de la distinción como para su desarrollo a lo largo de 2025.

La organización no olvidó destacar la importancia de las empresas e instituciones segovianas que han ejercido como mecenas de “Segovia, Ciudad Europea del Deporte 2025”, entre ellas la Junta de Castilla y León, Bezoya, Recoletas Salud, Fundación Caja Rural, Dibaq, Naturpellet, Instalaciones Eléctricas Ginpe, Aluminios Luis Miguel, Innoporc, IE University y Tabladillo.

La celebración concluyó con una tertulia moderada por el periodista Javier Gómez Matallanas, en la que participaron destacados profesionales del ámbito nacional como Joaquín Maroto (diario AS), Miguel Ángel Díaz (Cadena COPE), Alfredo Relaño (diario AS) y Fernando Burgos (Onda Cero), junto a Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala y exseleccionador nacional, con quien la selección española logró los mayores títulos de su historia.

Un centenar de eventos

Se puso fin así a un año en el que la actividad deportiva, gestionada por el Ayuntamiento de Segovia a través del IMD, se ha traducido en más de un centenar de eventos organizados por clubes y deportistas segovianos, además de 25 acontecimientos de carácter internacional en diferentes disciplinas celebrados en la ciudad. El alcalde de Segovia, José Mazarías, consideraba que la participación “ha superado todas las expectativas”, y repasó algunos de los 25 eventos internacionales disputados en la ciudad, además del más de un centenar de actividades organizadas por clubes y deportistas segovianos.

Segovia ha acogido a lo largo del año campeonatos de España en disciplinas como boxeo, tiro con arco y judo, partidos amistosos internacionales y competiciones de gran participación y relevancia como el Tour Universo Mujer, además de iniciativas que acercaron el deporte a toda la ciudadanía, como el baloncesto 3×3 Street Basket Tour celebrado a los pies del Acueducto; asimismo, la ciudad fue sede en España de los actos centrales de la Semana Europea del Deporte, promovida por la Comisión Europea y el Consejo Superior de Deportes, incluyendo la celebración del evento #BeActiveNight en la plaza de la Artillería, y ha albergado citas tan significativas como el torneo Pequeños Gigantes de ajedrez, también junto al Acueducto, con la participación de diez centros educativos de la capital, entre otros.