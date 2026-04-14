El Palacio de Riofrío vuelve a abrir sus puertas con el centro de visitantes renovado

El Palacio Real de Riofrío ha reabierto este martes al público tras dos meses de cierre para completar las obras de su nuevo Centro de Recepción de Visitantes. La intervención forma parte de un proyecto de mejora integral financiado con 2,36 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y culminará en verano con la apertura del Museo del Patrimonio Natural, un nuevo espacio expositivo dedicado al bosque histórico que rodea el palacio, con más de 600 hectáreas de gran biodiversidad.

Los trabajos concluidos han mejorado los espacios de acogida, seguridad y venta de entradas, con un nuevo mostrador de recepción más amplio, renovación del mobiliario y mejoras en el acondicionamiento térmico, la iluminación y la accesibilidad. El palacio permanecerá en obras compatibles con la visita pública hasta el verano.

Durante este periodo previo a la apertura del museo, Patrimonio Nacional ha aplicado una reducción en todas las tarifas: la entrada básica cuesta 5 euros, la reducida 2 euros y el suplemento para visita guiada 4 euros.