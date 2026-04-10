13 Comments

Hace unos meses escribí sobre la importancia de cuidar los pavimentos de una ciudad monumental como la nuestra, no solo desde el punto de vista estético sino también del estructural, para la cómoda circulación de sus habitantes y su propia seguridad. Y también la de sus vehículos.
Desgraciadamente, no se puede poner el casco histórico de Segovia como ejemplo de esto; por mucho que se nos llene la boca con sus pomposos títulos, obtenidos más como objetivos a alcanzar que como realidades tangibles.
Recientemente se ha llevado a cabo una actuación verdaderamente catastrófica en unas de las vías principales del recinto amurallado, las que nos conducen hacia la Plaza Mayor desde el Acueducto. Y digo catastrófica por la forma en que se ha ejecutado. No es la primera, ni será la última, vez que se trata de reparar el evidente mal estado de este pavimento, a base de adoquines como corresponde a esta zona histórica.
Se aduce, por parte de los responsables municipales, la urgencia de esta actuación y su profesionalidad, para disculpar la brutalidad que ellos mismos reconocen. Pero lo cierto es que no se puede admitir ninguna de estas razones en un caso como este. De sobra era conocida desde hace años la necesidad de una reforma integral de esas vías y se había intentado sin éxito. Salvo en la calle de San Juan, donde se demostró que, si la obra se hacía con fundamento, el adoquinado funcionaba perfectamente y que se podía ejecutar sin graves problemas para la circulación.
También se conocía la repercusión que tendría la obra del teatro Cervantes sobre el trafico en esa zona y seguramente debería haberse limitado el tonelaje de camiones y maquinaria empleados en ella. No es nada sobrevenido. Igual que se debería pensar en la reducción del tamaño de los autobuses que dan servicio al casco histórico. Resulta un poco ridículo hablar de riesgo de accidentes por culpa del mal estado de adoquinado, cuando la velocidad esta limitada a 20 km/h en todo el recorrido.
Mas bien da la impresión de que la urgencia en asfaltar se ha debido a facilitar la rodadura de las carrozas de las cofradías de Semana Santa para evitar daños en las esculturas que transportan.
Al margen de todo esto, la solución de asfaltar por las bravas sobre el adoquín es técnicamente chapucera, según el criterio de la patronal de la construcción, y muy cara si se pretende recuperar los adoquines para su instalación definitiva.
Lo importante es elaborar (si es que no existe ya) un proyecto para la pavimentación completa de esas y otras calles (Colon, etc.) y establecer y hacer respetar, las limitaciones, en cuanto a tonelaje y demás de los vehículos que tengan acceso a ellas y llevarlo a cabo lo antes posible. Aunque no haya procesiones de Semana Santa.
Por supuesto, es una actuación provisional (solo faltaría) y habrá que reponer el adoquinado, pero se habrá despilfarrado el dinero de todos en una obra mal planificada y eso es responsabilidad del Gobierno municipal y de ello no le eximen los informes de los órganos encargados de tutelar el patrimonio, aunque sí que deberán de vigilar reparación del desaguisado.
A veces parece que los adoquines no solo se utilizan como pavimento histórico, sino que se instalan sobre los hombros de algunas personas y limitan su capacidad de raciocinio.
10 abril, 2026
Durante los 20 años de gobierno del Psoe o cuando su sobrinita estaba de concejala en ese gobierno y cobró 200.000 euros por ello, no hizo el articulito este. Qué raro. El negocio es el negocio.
10 abril, 2026
Don Luis, a veces es mejor retirarse a tiempo y quedar como un caballero que seguir opinando sobre lo que no se sabe y realizar afirmaciones sin base alguna como acusar a las cofradías de Semana Santa de responsables de incitar al Ayuntamiento a asfaltar sobre el adoquinado. Es una actitud impropia de un exrepresentante público.
10 abril, 2026
Desde que se murió Franco, cualquiera puede opinar de lo que quiera. Es lo que tiene la democracia, a pesar de VOX. Y eso vale para Don Luis, a pesar, también, a pesar de los dos anteriores.
10 abril, 2026
Una cosa es opinar y otra realizar suposiciones sin argumentos como hace don Luis afirmando con su expresión “me da la impresión” acusando a las cofradías de Semana Santa.
10 abril, 2026
Porque cuando escribes que se habrá despilfarrado el dinero de todos en una obra mal planificada etc, etc no estás hablando de Padre Claret, ¿verdad?
10 abril, 2026
No sé si hay relación alguna entre el horrible e impropio asfaltado de la calle, hecho a las bravas y con prisa por el equipo de gobierno del PP, con las procesiones de Semana Santa.
Excepto esto, suscribo al 100% el resto del artículo, bien fundamentado y razonado.
10 abril, 2026
¡Excelente, D. Luis! El único que ha tenido los cojones de citar la necesaria limitación del peso de los vehículos, los 490 viajes de los grandes autobuses semi-vacíos a diario, la falsedad de la excusa del Cervantes, y lo bueno que ha quedado el adoquinado de San Juan. Mucho mal hiciste como marioneta del Cacahuetes (la IE en la Ceca, por ejemplo) pero en cuestiones del Patrimonio, siempre serás un grande.
11 abril, 2026
Menudo adoquín (RAE: pavés, ladrillo, losa, piedra, ignorante, bruto, necio, zopenco, tarugo zote y cenutrio) el “siempre grande”. Ya lo dijo Campoamor, “En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según del color del cristal con que se mira” pues eso.
10 abril, 2026
Que hagan peatonal todo el centro y así yo arreglado..más limpio, ecológico y sostenible..aunque alomejor al marques ( que nunca ha protestado por el vídeo, ni la base mixta ni los misioneros) igual no le viene bien por no poder aparcar en la puerta del palacete..presuntamente…y efectivamente tiene derecho a opinar lo que quiera y le honra permitir respuestas
10 abril, 2026
Obra de urgencia antes de los ritos de los católicos, quejas con anterioridad de esos mismos católicos, casualidad? Yo no lo creo.
10 abril, 2026
¿Cuando va a escribir el dueño del palacete un artículo sobre el traslado de la Base Mixta a Córdoba? Venga señor marqués, esperando estamos.
10 abril, 2026
Sr. Peñalosa, las carrozas que usted dice, entiendo que de forma un tanto despectiva, llegaron desde sus respectivas sedes de origen hasta la Catedral cargadas a hombros en muchos casos. Dudo que los baches de una calle vayan a afectar mucho a las imágenes, o esculturas que usted dice, nuevamente en plan despectivo.
No diga tonterías, por favor, que para carroza…
10 abril, 2026
El ” manual del progre” lleva implícito siempre una serie de mantras..
Uno de ellos, es que se hable del tema que se hable hay siempre que meterse con la Iglesia Católica y con los ritos de sus creyentes.